نمساوي يحطم رقماً قياسياً بالوقوف أكثر من ساعتين ونصف الساعة في صندوق مملوء بالثلج

وطن: حقق رجل نمساوي رقما قیاسیا جدیدا، الیوم السبت، بالوقوف في صندوق مملوء بمكعبات الثلج لمدة ساعتین و30 دقیقة و57 ثانیة.

وقضى جوزیف كویبیرل (42 عاما)، الذي لم یكن یرتدي سوى سروالا للسباحة، ھذه المدة وھو مغطى بالثلج حتى كتفیه وواقف داخل صندوق شفاف ضاما ذراعيه إلى صدره.

وحطم كویبیرل رقمه القیاسي السابق الذي حققه العام الماضي لأطول فترة یتعرض فیھا كامل الجسم للثلج وھي ساعتان وثمان دقائق و47 ثانیة.

وبعد خروجه من ذلك المحبس المتجمد لیستمتع بالجو المعتدل في بلدة میلك على نھر الدانوب حیث كان حشد صغیر یتابعه في

الساحة الرئیسیة بالبلدة، قال كویبیرل للصحفیین "إنه شعور رائع.. الشمس قبل كل شيء.. الدفء جمیل".

وتابع "سأعمل على وضع جوربین (على قدمي)، فأول جزء (في الجسم) یحتاج للتدفئة ھو قدماك".

المصدر: (رويترز)