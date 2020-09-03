صدور كتاب "الرامة رواية لم تروَ بعد" لأديب القاسم حسين ونسب أديب حسين

وطن: صدر عن دار طباق للنشر والتوزيع في رام الله كتاب "الرامة رواية لم ترو بعد" للكاتب الفلسطيني أديب القاسم حسين والكاتبة الفلسطينية نسب أديب حسين.

يقع الكتاب في 640 صفحة من القطع الكبير، ويوثق السيرة والرواية الجمعية لقرية الرامة الجليلية على مدى قرن من الزمن، من فترة التنظيمات العثمانية عام 1870، حتى 1970 بعد نكسة حزيران.

على مدى ثلاثة فصول يقدم الكتاب الرواية من عدة جوانب، ما بين التفصيل التاريخي الاجتماعي لجوانب الحياة اليومية المختلفة للفترة موضوع البحث، معززة بالصور والوثائق، إلى جانب الأحداث التاريخية السياسية المهمة وأثرها على السكان والمكان، خصوصا ما يتعلق بالنكبة الفلسطينية، إضافة إلى توثيق جذور عائلات القرية وأشجار أنسابهم.

هذا الكتاب الموسوعي الذي صدر بالتعاون مع متحف البيت القديم وثيقة تاريخية وإضافة مهمة للمكتبة الفلسطينية بعد أن استمر إعداده 40 عاما ما بين الفكرة وخروجه إلى النور.

يضيء الكتاب أيضا على سيرة الحركة الوطنية الدرزية ودور الدروز في ثورة 1936، ودور العائلات الفلسطينية المسيحية في تلك الحقبة، كما يوثق بالشواهد والوثائق موقف الحركة الوطنية الدرزية من الخدمة في دولة الاحتلال.