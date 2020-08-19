الطفل عبد الرحمن الشنطي.. أصغر مغني راب ينقل بأغانيه معاناة قطاع غزة

وطن: أراد ان يُري العالم كيف هي الحياة في غزة، وأنه يحق لأطفال غزة العيش كأطفال العالم الاخرين.. فغنى الراب.

عبد الرحمن الشنطي (11عاما) أصغر مغني راب من غزة، حقق انتشارا واسعاً مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والعالم.

بدأ يغني الراب قبل عامين، فلاحظ بأنه موهوب وبدأ بالتمرّن لتطوير نفسه ومهاراته ولغته، ورغم ان الانجليزية ليست لغته الام، الا انه أتقن الغناء بها، وتعلم كتابة كلمات أغانيه بنفسه.

انتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وهو يغني الراب عن معاناة الفلسطينيين ويظهر في الفيديو وخلفه العديد من طلبة المدارس، حيث لاقى اعجاب الالاف بمن فيهم مغنيين عالميين.

ويطمح الطفل الشنطي لأن يصبح مثل مغني الراب إمينيم، ويغني بأسلوبه الخاص.