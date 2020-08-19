زراعة الزنجبيل على سطح المنزل.. فكرة ريادية هي الاولى من نوعها في فلسطين

طولكرم- وطن- مي زيادة: يُعرَف عن الزنجبيل بأنه من النباتات التي تتأقلم مع المناخ الدافئ الرطب؛ لذلك من المناسب أن يُزرع في المناطق شبه الاستوائية، ولكن في فلسطين والتي تمتاز بتنوع أقاليمها المناخية نجحت زراعة الزنجبيل على يد المهندسة هديل قشوع في بلدة علار في طولكرم.

وكان لوطن لقاء مع المهندسة هديل قشوع (27 عاما)، والتي درست الهندسة الزراعية تخصص بيئة وزراعة مستدامة، فتحدثت عن فكرة مشروعها، بالقول: بدأت فكرة زراعة الزنجبيل عندما قرأت إعلاناً للإغاثة الزراعية عن مشروع "نجاحها" فحضرت اللقاء والذي عرّفنا بآلية التقديم والشروط والقائمين على المشروع (مؤسسة انقاذ الطفل ومركز العمل التنموي/معا)، فبدأت أفكر ماذا سأقدم كفكرة لمحصول جديد نوعا ما في فلسطين ونادر ، بحثت على الانترنت فعثرت على الزنجبيل، وقدمت للمشروع بعد بحث مطوّل.

وعن زراعة الزنجبيل في فلسطين وهل هو أمر مألوف، قالت المهندسة قشوع، إن زراعة الزنجبيل في فلسطين زراعة جديده تم زراعتها من قبل في الحدائق المنزلية ولكن ليست بشكل تجاري وموسع، مشيرة الى انه يحتاج لدرجات حراره عالية ورطوبة وهو مايتوفر في منطقة طولكرم.

ويعد الزنجبيل، من النباتات العشبية التابعة للعائلة الزنجبيلية، ويستخدم بشكل شائع في المطبخ فلايمكن الاستغناء عنه حيث يُعدّ نوعاً من انواع التوابل المضافة للأطعمة، وقد استخدم في الهند والصين في العصور القديمة كدواء.

وتتابع حديثها، بدأت بزراعة الزنجبيل قبل 3 شهور في قواوير ورد على سطح منزلها لعدم توفر أرض زراعية وحتى اشجع الزراعة على أسطح البيوت سواء لتجميل الاسطح او لتشجيع الزراعة المنزلية، لافتة الى انها بعد 3 شهور ستبدأ بعملية القطاف لأول مرة، وستقوم ببيعه في السوق بشكله الاخضر.

وعن عملية الزراعة توضح المهندسة قشوع، عند الزرع يتم قطع جذور الزنجبيل إلى قطع بطول من 2.5 إلى 4 سم تقريباً، وتركها جانباً لعدة أيام، ويتم زرعها في بداية الربيع عند تشكل البراعم على كل قطعة، مع الإشارة إلى المباعدة بين كل قطعة والأخرى مسافة 15 إلى 20 سم تقريباً عند الزراعة، وزراعة الواحدة على عمق 5 إلى 10 سم، مع توجيه البراعم نحو الأعلى، وبعد الحصاد يتم اختيار الجذور وإعادة زرعها مباشرةً.

يُشار إلى أن نبتة الزنجبيل تنمو لتصل إلى ارتفاع واحد متر، ويصل طول أوراقها من خمس عشرة إلى ثلاثين سانتي متر.

وتطمح المهندسة قشوع بتوسيع مشروعها وزراعته على مساحة اكبر وتوسيع انتاج الزنجبيل الاخضر والجاف.

ومشروع "نجاحها" لتمكين الشابات الرياديات في القطاع الزراعي في الضفة وغزة، ينفذه انقاذ الطفل بالشراكة مع مركز العمل التنموي – معاً، وجمعية التنمية الزراعية/الإغاثة الزراعية، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني، وبتمويل من الحكومة الكندية.