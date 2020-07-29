8 دول عربية تسمح بإقامة صلاة عيد الاضحى و9 بلدان تمنعها
وطن: وافقت 8 دول عربية على إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، في المساجد والساحات، سواء بشكل كلي أو جزئي، في حين رفضت أو لم تعلن باقي الدول عن موقفها.
بينما رفضت 9 دول عربية إقامة صلاة العيد في المساجد والساحات، وقصرها على المنازل، فإن 5 دول أخرى لم تعلن موقفها رسميًا وهي اليمن والصومال وموريتانيا وجييوتي وجزر القمر.
وفيما يلي رصد للدول التي وافقت على إقامة الصلاة.
1- السعودية:
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، في 13 يوليو/ تموز الجاري، إقامة صلاة عيد الأضحى لهذا العام في الجوامع والمساجد المهيأة فقط دون الساحات المكشوفة. وحددت في وقت لاحق مئات المساجد في مختلف أنحاء المملكة لأداء الصلاة.
2- قطر:
أعلنت الدوحة، ضمن جهود المرحلة الثالثة من تخفيف القيود المرتبطة بالوباء، إعادة فتح عدد محدود من المساجد ومصليات العيد، لأداء صلاة عيد الأضحى، مع الأخذ بالاحتياطات الصحية اللازمة.
3- الكويت:
وافق مجلس الوزراء على إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة والمصليات الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف، مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.
4- لبنان:
تقام الصلاة الرئيسية في جامع محمد الأمين في العاصمة، ودعت الأوقاف المصلين للالتزام بالشروط الصحية لأداء صلاة الأضحى وصلوات الجماعة في المساجد.
5- فلسطين:
قررت الحكومة الفلسطينية إقامة صلاة عيد الأضحى، في الساحات العامة، مشددة على الالتزام بإجراءات الوقاية خلال إقامة الصلاة بالساحات، واختصار مدة الخطبة.
6- الأردن:
أعلنت وزارة الأوقاف، هذا الأسبوع، إقامة صلاة عيد الأضحى في كافة جوامع المملكة، والساحات المهيأة، مع الالتزام بالإرشادات الصحية.
7- السودان:
سمح بإقامة صلاة عيد الأضحى في الجوامع والساحات العامة، وفق تعليمات الصحية المناسبة لمواجهة جائحة كورونا.
8- تونس:
سمحت للمصلين بدخول المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى، مع التشديد على اتباع إجراءات السلامة الصحية.
أما الدول التي منعت إقامة الصلاة بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، فبلغت 9 دول حتى الآن، وهي كالآتي.
1- الإمارات:
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، قصر إقامة صلاة العيد في المنازل، على أن تُبث التكبيرات عبر وسائل الإعلام.
2- البحرين:
قصر أداء صلاة عيد الأضحى على المنازل، مع رفع التكبيرات من كافة مساجد المملكة.
3- سلطنة عمان:
استمرار منع التجمعات بما في ذلك صلاة العيد وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية.
4- العراق:
فرض حظر تجوال شامل في البلاد، خلال العيد، للحيلولة دون تفشي الفيروس، ما يعني منع الصلاة في المساجد والساحات.
5- سوريا:
أعلنت وزارة الأوقاف السورية تعليق صلاة عيد الأضحى، في محافظتي دمشق وريف دمشق ضمن إجراءات أخرى بسبب جائحة كورونا.
6- مصر:
قالت وزارة الأوقاف إنه "سيتم نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر".
7- ليبيا:
قررت السلطات عدم إقامة صلاة العيد بالمساجد والساحات العامة، وفقًا لتعليمات اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة كورونا.
8- المغرب:
منع صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وجواز إقامتها في المنازل من دون خطبة.
9- الجزائر:
قصر صلاة عيد الأضحى على البيوت، جماعة أو فرادى ومن دون خطبة.
المصدر: (سبوتنيك)