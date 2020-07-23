توقعاً للرد.. جيش الاحتلال يعزز من قواته على الحدود الشمالية

وطن: أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، انه وفقا للتقييم الأمني الحالي للوضع، قرر إرسال قوات مشاة من لواء جولاني لتعزيز قواته في الجبهة الشمالية.

يأتي ذلك، على خلفية الغارة التي شنها الاحتلال قبل أيام على سوريا، وأدت إلى استشهاد أحد عناصر حزب الله اللبناني، وتهديدات حزب الله بعملية رد.

وأفادت وسائل إعلام عربية صباح اليوم، نقلا عن مسؤولين لبنانيين قولهم، إن حزب الله قرر الرد على استهادف أحد عناصره في سوريا جرّاء الغارة الإسرائيلية، وقالت المصادر إن الرد على مقتل الناشط "خضع للمعادلة التي وضعها نصر الله في العام الماضي بالرد من لبنان على أي استهداف لمقاتلي الحزب في سوريا".