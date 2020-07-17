

وطن: صدر عن دار طباق للنشر والتوزيع في رام الله، ديوان "على كتفين من تعب" للشاعر الفلسطيني محمد دقة.

ويقع الكتاب في ٦٨ صفحة من القطع المتوسط، حيث صمم الغلاف الفنان أيمن حرب، ويعتبر الديوان وهو الإصدار للشاعر دقة عبارة عن قصيدة شعرية مطوّلة تنقسم فيه القصيدة إلى ثلاثة أجزاء عناوينها: شروع، ومكوث، وذهاب. يعرض فيها الشاعر خلاصة فكرية وفلسفية للحياة والتجارب الإنسانية والروحانية.

ويلتزم الديوان بشعر التفعيلة على مدار المطوّلة الشعرية، التي تعتبر التجربة الأولى من نوعها للشاعر دقة.

من الديوان :

" لم تُغوِني كلُّ الصفاتِ،

نجوتُ من حربٍ ومن حبٍّ

وصرتُ نبيَّ قومي،

شدّني حزني لأسقطَ في الضبابِ،

صعدتُ محمولاً على كتفَينِ من تعبٍ

وعدتُ لأكملَ الأسبابَ في هذا الكتابِ

وطِرتُ نَسراً لا يراه الناسُ،

يزعقُ في الفراغِ

ولا يجاريه الصدى.

وصعدتُ نحوَ بدايتي،

ونهايتي اتّكأتْ على شفتيَّ، واتَّسع المدى.

ونزلتُ صوبَ براءتي،

وخذلتُها حتى اختفتْ"