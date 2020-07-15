وفاة الروائي والقاص الأردني إلياس فركوح

وطن: توفي اليوم الاربعاء الروائي وصاحب دار أزمنة للنشر، رئيس مجلس ادارة شبكة الاعلام المجتمعي الياس فركوح اثر نوبة قلبية حادة.

ونعى مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي، داود كتاب فركوح الذي شغل منصب رئيس مجلس ادارة الشبكة منذ 2007، وقال إن فركوح ادار بحنكة وهدوء محافظا على توازن بين حرية التعبير من جهة وضرورة الاستدامة والعمل في أجواء صعبة من ناحية أخرى.

ونعت اسرة شبكة الاعلام المجتمعي وراديو البلد وعمان نت وأصدقاء الياس فركوح، متقدمين باحر التعازي لزوجتة ليديا عويس وابناءه غيث ويزن وكال عائلة فركوح في الأردن والمهجر.

والفقيد فركوح روائي وكاتب أردني ولد في عمان عام 1948، حصل على ليسانس فلسفة وعلم نفس من جامعة بيروت العربية عمل في الصحافة الثقافية خلال السنوات 1977 -1979، وشارك في تحرير مجلة المهد الثقافية، كما شارك الشاعر طاهر رياض العمل في إدارة دار منارات للنشر خلا السنوات 1980 -1991، ثم أسس دار أزمنة للنشر والتوزيع عام 1992 حيث يعمل مديراً لها. وهو من مؤسسي اتحتاد الناشرين الأردنيين، وهو عضو في الاتحاد المذكور، وفي اتحاد الكتاب والأدباء العرب، ورابطة الكتاب الأردنيين التي عمل عضواً في هيئتها الإدارية لعدة دورات.

حازت روايته قامات الزبد على جائزة الدولة التشجيعية للعام 1990، وحاز على جائزة الدولة التقديرية في حقل القصة القصيرة عام 1997، كما نال جائزة محمود سيف الدين الإيراني للقصة القصيرة من رابطة الكتاب الأردنيين، وكانت الرابطة قد منحته جائزة أفضل مجموعة قصصية للعام 1982 عن مجموعته أحدى وعشرون طلقة للنبي.

مؤلفاته:

القصة القصيرة:

الصفعة بغداد، وزارة الثقافة، 1978.

طيور عمان تحلق منخفضة ، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1981.

إحدى وعشرون طلقة للنبي ، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1982.

من يحرث البحر ، عمان: دار منارات، 1986.

أسرار ساعة الرمل ، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1991.

الملائكة في العراء ، عمان: دار أزمنة، 1997.

شتاء تحت السقف (مختارات) أمانة عمان الكبرى، 2002.

من رأيت كان انا (مجلد المجموعات الست) دار أزمنة، عمان، المؤسسة العربية، بيروت 2002.

حقول الظلال، دار أزمنة، عمان، 2002