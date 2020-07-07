حلمت بأنني دعسوقة

كتبت: نداء يونس

صعدت الى نبتة بقوقعة لامعة

بحركة بطيئة

وبلا صوت،

كنت اتمثل احدى نجمات السينما في الظهور الرصين

واخطو مثل الالهة على ممر الخلود

واتموضع على السجادة الخضراء للتصوير.

قلت: ارتاح من لعنة اليومي والاستهداف،

قلت ايضا ان الاخرين كثير على حياة واحدة،

كما قلت في بيان التحول التاريخي

انني سأرى لكن لن أُرى

وقلت: بهذا احل معضلة كبرى على المسرح الصغير

وقلت: أعيش.

طفل يجمع الحشرات للتسلية طاردني

البومة الجائعة كانت تترقب المساء

العالِم الذي يجري تجربة لغاز قاتل ويرفع اوراق النبات كالمشاحيف

بينما رفاقي يتدافعون للهروب

او على جدران

كونيتر العينات يراني او يكاد

العجل بنظرته البلهاء

بعينيه اللتان تدوان في محجريهما دون معنى

والفكين الهائلين المصممين لقتل الملل بالطعام

يقترب.

بعيدا عن المشهد الملحمي

الذي لم ترافقه موسيقى جنائزية

الذي لم ترافقه الصلوات

الذي لم يحتج اي طقوس للوداع

الذي لم تمتد اليه سلطة الكهنوت

وفتاوى اجازة الصلاة على اجناس اخرى

الذي لا داعي لاستصدار شهادة وفاة

حين ينتهي

او تقسيم التركة

او اغلاق الحساب البنكي

او حتى عقد مزاد علني لبيع الذكريات الني اصبحت قطع روبابيكيا

الخ الخ الخ

كان علي ان اصحو.



يد من خارج الحلم لطمت - عرضيا على ما يقال- اناء الخزف،

وكان رأسي على وشك الارتطام.