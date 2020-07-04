غزة: انتحار شاب ووفاة آخر أحرق نفسه قبل أيام

غزة- وطن: توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، الشاب إبراهيم ياسين (21 عامًا)، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها إثر إحراق نفسه منذ أسبوع في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أقدم الشاب (س.ع) (23 عامًا)، الليلة الماضية، على الانتحار مطلقًا رصاصة على رأسه، داخل منزل عائلته في منطقة أبراج زايد شمال قطاع غزة.

وبحسب مصدر محلي، فإن الشاب (س. ع) استخدم قطعة سلاح تعود لأحد أشقائه، وأطلق النار على رأسه بشكل مباشر، ما تسبب بتهشم كبير في جمجمته.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الشاب إلى مستشفى الأندونيسي جثة هامدة.