اختتام مشروع "يلا نشوف فيلم" في قرية الزبيدات بالأغوار





وطن: المحطة الأخيرة هو اسم آخر فيلم يعرض ضمن مشروع "يلا نشوف فيلم" في قرية الزبيدات بالأغوار المحتلة، وكان اختيار الفيلم لما له من دلالات كبيرة لهذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها الأغوار من تهديد ووعود بالضم، ويعرض الفيلم محطات من نضال الشعب الفلسطيني منذ النكبة، وهل يكون هناك محطة أخرى عنوانها الضم!.

ويأتي عرض فيلم "المحطة الأخيرة" للمخرجة "غادة الطيراوي" من بين سلسة من العروض السينمائية الوثائقية لمخرجات فلسطينيات يتم عرضها في مقر نادي الزبيدات الرياضي، وهو ضمن مشروع "يلا نشوف فيلم!" مشروع شراكة ثقافية-مجتمعية تديره مؤسسة " شاشات سينما المرأة " بالشراكة مع "جمعية الخريجات الجامعيات" و"جمعية عباد الشمس لحماية الإنسان والبيئة " بدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي ودعم مساند من CFD السويسرية وصندوق المرأة العالمي.

كما عرض فيلم "ريف بالأسود" للمخرجة "فداء نصر" الذي يتحدث عن حرق الخردة وغيرها من مسببات التلوث الذي يضر بالبيئة والمجتمع، وله علاقة بالمزارعين هنا للتوعية من مخاطر المبيدات الحشرية السامة التي تضر بالبيئة ايضاً، قال أحد الحضور: إن كل ما يقع على البيئة من ضرر يأثر علينا وعلى صحتنا، فكما كان في الفيلم الذين يحرقون الخردة ويكسبوا القليل من وراء ذلك فإنهم يضعون على صحتهم اكثر من ذلك بكثير، وكما يحصل هنا من استخدام خاطئ للأسمدة والمبيدات الحشرية وغيرها فإن ذلك يأثر علينا من خلال المنتجات الزراعية التي تكون غير صحية بتاتاً، من هنا كان لزاماً على السلطات المعنية أن تفعل الرقابة على مثل هكذا أمور ونتجنب الوقوع فيها .

وعرض فيلم "هش!" للمخرجة " زينة رمضان" الذي يتحدث عن فتاة تلاحقها انتقادات ومطالب المجتمع المحافظ لتكون "الفتاة المثالية" التي يريدون فبالنسبة لهم نجاح الفتاة في حياتها هو في الزواج والإنجاب والسكوت، فليس هنالك مصير أفضل من ذلك لأي فتاة، وأي خيار غيره سيجلب الفضيحة والعار، قال أحد الحضور: المجتمع يحتم على الفتاة الكثير من الأمور التي قد لا تناسبها كأن تتزوج مبكراً في بعض الأحيان خصوصاً اذا كانت فتاة جامعية كما حدث مع "لمياء" في الفيلم فهي بنظرهم عليها أن تخرج من الجامعة بعريس، لكن الخيار لها في اختيار ما يناسبها لا يجب على احد اجبارها على قرارات لا ترغبها.

وتناول فيلم "منشر غسيلو" للمخرجة "آلاء الدسوقي" والمخرجة "اريج ابوعيد" التحرش الجنسي اللفظي الذي تتعرض له المرأة، مهما ارتدت من ملابس، بالإضافة إلى الانتهاك البصري الذي يعرّيها مهما غطت نفسها، فتعرض المرأة لهذه التحرشات لا يتعلق بما ترتدي.

وعرض فيلم "اولادي حبايبي" للمخرجة "فادية صلاح الدين" الذي يتحدث عن "ردينة أبو جراد" أم لأربعة أطفال، وواجهت الكثير من المعارضة من قبل المجتمع والمحيطين بها عندما قررت أن تمارس حقها في الإنجاب بحجة أنه لا يحق لها الإنجاب بسبب ما تعانيه من مشاكل، بالرغم من ذلك استطاعت "ردينة" أن تمارس حقها في الإنجاب كأي أم، ولكنها عاشت لحظات عصيبة من الخوف والقلق والصراع الداخلي طوال فترة حملها بانتظار المولود الجديد، قال أحد الحضور: المجتمع له دور كبير ايجاباً او سلباً، فكلام الناس يأثر على بعض الاشخاص في اتخاذ قراراتهم وأخذ حقوقهم، ومن هنا كان لزاما علينا أن نساعد بعضنا البعض في اتخاذ القرارات الحكيمة التي تساعدنا على حياة أفضل لا أن نحبطهم ونجعلهم يعيشوا في جو من السلبية والإحباط، وإن لكل فرد منا حقوق وهو حر باتخاذها بما يتلائم مع الحياة.