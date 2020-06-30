قناع "ذكي" للحماية من "كوفيد-19" يمكنه ترجمة الكلام إلى 8 لغات

وطن: طورت شركة تكنولوجية يابانية قناعا ذكيا جديدا يعمل بتقنية البلوتوث، ويستخدم مكبرا لتضخيم صوت الشخص.

ويمكن للجهاز، الذي يُطلق عليه اسم "c-mask"، أن يحول أيضا خطاب الشخص إلى نص ثم يترجمه إلى ثماني لغات مختلفة من خلال تطبيق الهاتف الذكي.

ووقع تطوير القناع بواسطة شركة Donut Robotics، التي جمعت في البداية 7 ملايين ين، أو نحو 260 ألف دولار، لتمويل تطويرها من خلال موقع التمويل الجماعي الياباني Fundinno.

ووفقا للشركة، فإنه من المخطط حاليا إنتاج وتوزيع نحو 5000 قناع في اليابان في سبتمبر هذا العام، حيث سيتم بيعها بالتجزئة مقابل 3980 ين، أو نحو 37 دولارا.

وستفرض الشركة أيضا رسوم اشتراك شهري إضافية للوصول إلى خدمات الترجمة، وفقا لتقرير في Japan Today، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن الأسعار الدقيقة.

وتشمل اللغات المدعومة الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والكورية والتايلاندية والفيتنامية والإندونيسية.

وسيتمكن المستخدمون أيضا من استخدام الميكروفون المدمج في القناع لإنشاء تسجيلات اجتماعات العمل التي سيتم تخزينها بعد ذلك على الهاتف الذكي المتصل.

وتم تصميم القناع على شكل غلاف يمكن أن يوضع فوق أي قناع تجاري يستخدم للحماية من انتقال "كوفيد-19"، حيث يمكن إخراج أشرطة الأذنين عبر شقين صغيرين على كلا الجانبين.

ويأتي تطوير القناع كجزء من مشاريع الشركة، أهمها روبوت مساعد مكتبي يُدعى Cinnamon يُستخدم في مكاتب الاستقبال وتقف خدمة العملاء للمساعدة في الإجابة عن الأسئلة الأساسية.

وتأمل شركة Donut Robotics في النهاية في أن تتمكن من إطلاق القناع خارج اليابان، وتقول إنها تلقت اهتماما قويا من المشترين في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

ويمكن أن يتطور القناع لدعم وظائف أخرى أيضا، بما في ذلك بعض ميزات الواقع المعزز، حيثتقول الشركة إنه يمكن تنفيذها باستخدام جهاز استقبال واي فاي مدمج.

ومع ذلك، لم تصف الشركة كيف سيتم دمج ميزات الواقع المعزز في القناع.

المصدر: ديلي ميل