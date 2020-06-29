وزارة الثقافة تنعى الأديب نازك ضمرة

وطن: نعت وزارة الثقافة الفلسطينية على لسان وزيرها الروائي الدكتور عاطف أبو سيف الأديب الفلسطيني نازك ضمرة الذي وافته المنية عن عمر ناهز 83 اليوم الاثنين، في مهجره (نورث كارولينا) في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيانها إن ضمرة شغل حياته في الكتابة من أجل الوطن، وحريته وخلاصه وتخليد المكان وتكريسه في ذاكرة الأجيال.

وقال أبو سيف إن المبدعين باقون بأفعالهم التي تكرسها أعمالهم ويظلون فيها وبيننا من خلال إرثهم الإبداعي.

وتقدم أبو سيف باسمه وباسم وزارة الثقافة الفلسطينية بالتعازي لعائلته ولجموع والمثقفين برحيل الأديب نازك ضمرة.

ويذكر أن ضمرة من مواليد قرية بيت سيرا غرب رام الله عام 1937، حصل على شهادة الدبلوم من دار المعلمين في بيت حنينا في القدس المحتلة، والتحق بفرع جامعة بيروت العربية التابعة لجامعة الإسكندرية ودرس فيها وحصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة في العام 1972، ونال شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية العام 1976.

صدر له العديد من الأعمال الأدبية والبحثية والدراسات والقصص منها "لوحة وجدار"، "شمس في المقهى"، "بعض الحب"، "حكايات عالمية للأطفال"، "المشلول والجرف"، و"زمارة في سفارة"، قصص قصيرة، وفي رواية كتب ضمرة "الجَرّة"، و"غيوم"، و"ظلال باهتة"