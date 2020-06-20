"جونسون آند جونسون" توقف بيع مستحضرات تبييض البشرة، لهذا السبب!!

وطن: قررت شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، التوقف عن بيع الكريمات، التي تساعد على جعل لون البشرة أفتح، في أسواق آسيا والشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مصدر في الشركة قوله: "أظهرت المناقشات الأخيرة أن بعض أسماء منتجاتنا المستخدمة للتخلص من النقاط السوداء على الوجه، أعطت انطباعا بأن البشرة الفاتحة والبيضاء أفضل من لون البشرة الطبيعي. لم تكن هذه نيتنا ورغبتنا بتاتا".

وقالت الشركة، إنها ستزيل منتجات Neutrogena Fine Fairness و Clear Fairness من موقعها على الإنترنت، ولكن هذه المنتجات ستبقى على رفوف المتاجر لبعض الوقت في المستقبل.

المصدر: (نوفوستي)