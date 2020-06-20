شركة أمريكية تتخلى عن تسمية البوظة "إسكيمو"

وطن: قررت شركة Dreyer الأمريكية عدم إطلاق اسم "إسكيمو" لاحقا على البوظة المغطاة بالشيكولاته التي تنتجها، حرصا على مشاعر السكان الأصليين لمناطق غرينلاند وكندا نونافوت وألاسكا و تشوكوتكا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن إليزابيث ماركيز، رئيسة قسم التسويق في شركة Dreyer، التابعة لشركة Swiss Nestle، قولها: "نلتزم بتحقيق المساواة العرقية، ونعتبر هذا المصطلح مهينا"، في إشارة إلى بوظة "إسكيمو باي"، وهي آيس كريم مغطى بالشوكولاتة.

ووفقا للصحيفة، تم تسجيل هذا المنتج في عام 1920 من قبل كريستيان نيلسون وراسل ستوفر اللذان حصلا على براءة الاختراع في عام 1922، ثم باعا الشركة في أعقاب تزايد شعبية الآيس كريم في الولايات المتحدة. وتم شراء الشركة من قبل Dreyer's في عام 2007. وعلى البوظة الشهيرة صورة صبي بملابس الفرو التقليدية للإسكيمو.

المصدر: تاس