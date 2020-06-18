كتبت: نداء يونس

تلميذة انا امام كتاب الكون،

مبتدئة في حضرة الاشياء،

أنطق لأعرف ما إذا أخطأت او لاستدل الى الصواب

ولأعرف ما قد يكون الاتجاه،

لا أقول أنني أعرف،

لكني أقيس معرفتي بالكلمات،

اللغة،

سجن لللامادي الذي يقبض على البري فينا ويضعه في اطار تداولي

قابل للمحاكمات

اللغة،

هذا صوت فكرنا اذا وحالة القبض عليه

اللغة،

هذا نحن متلبسون بمقولة قابلة للتعريف والنقد

وعندما يتم القبض علينا متلبسين بالطموح

اللغة،

هذا الكوجيتو او الانا كنص،

هذا الخيالي كأي شيء معروض في زاوية

أو في الرفوف

اللغة،

هذا التعاقب الذي يضيف الى تأويل كل شيء

رغم أنه مرآة مكسورة

أو وجه متموج لنهر الحياة

اللغة،

هذه المحكمة المفتوحة على المنطوق في قفص الاتهام ...

وحيث الكلمات أقزام لضمير واحد:

الـ "نحن"