بطلا فيلم The Great escape الفلسطيني "رامي جابر" والامريكي "روبرت كنبر" يلتقيان في مشروع جديد

وطن: ضجت عدة صحف فنلندية بخبر استضافة بطل الراليات والممثل الفلسطيني رامي جابر، لنجم المسلسل الشهير (Prison Break) "روبرت كنبر" والمعروف بـ "تي باج" في بيت رامي في مدينة "إسبوا" في دولة فنلندا لمدة ثلاثة أشهر.

الفلسطيني "رامي جابر" هو فنلندي الجنسية، ومقيم في بلجيكا، كان بطلا عالميا في سباق الراليات قبل ان يصبح ممثل ثم منتج في (هوليوود).

وفي لقاء سابق معه حول دخوله عالم التمثيل قال جابر: "كانت البداية من خلال المشاركة ببعض الدعايات في رالي السيارات، ليتم اكتشاف قدراتي ومهارتي على مستوى التمثيل من قبل العديد من المخرجين والمنتجين، بعد ذلك تم تقديم عرض علي من قبل ادارة (هوليود ينيفرسال) بان اقوم بدور في احدى افلام الاثاره والمطاردة، قبل ترشيحي بان أكون بطلا لفيلم " 2 hours 2 vegas ".

اما عن زيارة "كنبر" (لإسبوا) قال "جابر" – بحسب الترجمة – ان "كنبر-" برفقة زوجته "نادين" -كان يتواجد معي لهدف تصوير فيلم في اوروبا، والتخطيط لعمل مشروع جديد يجتمع فيه نجوم المسلسل الامريكي "Prison Break" مرة اخرى، قبل ان تغلق المطارات ونستغل هذه الفترة للراحة والاستجمام في بيتي والحقيقة انني كنت سعيد جدا بهذه الاستضافة، ويجمعني "بروبرت" صداقة متينة على الصعيد الشخصي، وكيمياء الى حد عبقري على الصعيد المهني.

أما "روبروت كنبر" فقد علق قائلا: "هذه ليست المرة الاولى هنا، فقد سبق لي وان زرت فنلندا اثناء تصوير فيلم (The Great escape) مع رامي هنا، والان وبعد اغلاق المطارات امضينا قرابة الثلاث اشهر مع عائلة رامي، واعتبر نفسي ابا لابنته، هناك أشخاص آمنون ورائعون في فنلندا، كما أن الهواء نقي ورائع مارست رياضة السباحة في الجليد، وركبت قاربه وقمت بالعديد من الرحل فيه ".

واضاف"الفنلنديين لم يقوموا بإزعاجي كنت اتسوق في سوق" بريزما " وكنت كان قادرا على القيام بأعمالي التجارية براحة وسلام، واضحك على نفسي حينما كنت أرتدي قبعة واحيانا قناع الوجه، الامر الذي قد يجعل التعرف علي من قبل الناس صعبا".



يذكر ان "روبرت كنبر" قام باعمال في المسرح والتلفاز بالاضافة الى العديد من الافلام لاكثر من 20 عامأ.وربما يكون مشهورا اكثر بسلسلة " الهروب " حيث قام بأداء دور البطولة فيها بشخصية ثيودور باجويل "تي باج ".

في العادة يقع على روبرت دور الشرير، ويقول روبرت ضاحكا: "لدي العديد من الافلام في مسيرتي حيث ادواري ليست شريرة".

وعن مشاريعهم المستقبلية قالوا انهم اليوم في مرحلة الاعداد لمشروع فيلم اكشن جديد وهم الان انتهوا من مراحله الاولى على امل ان يبدا العمل به قريبا بعد انتهاء تفي الوباء الذي يجعل اعمالهم تسير ببطئ شديد.