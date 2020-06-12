اصدار النسخة الورقية من كتاب "الاغلاق المزدوج: فلسطين تحت الاحتلال وتحت جائحة كوفيد 19"

وطن: اطلقت ديار للنشر/ دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة في مدينة بيت لحم، وباشراكة مع وحدة المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحدث اصداراتها كتاب "الاغلاق المزدوج: فلسطين تحت الاحتلال وتحت جائحة كوفيد 19"، وقد حرر الكتاب كل من الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقس الدكتور متري الراهب رئيس ومؤسس دار الكلمة الجامعية.

ويقدم الكتاب لمحة عن اثار جائحة فيروس كورونا- كوفيد 19 في فلسطين على عدة مجالات منها السياسية والاقتصادية والصحية والدينية والعنف المبني على النوع الاجتماعي وبمساهمة 11 شخصية فلسطينية بارزة، حيث تم اطلاق هذا الكتاب وهو أول كتاب يحلل تأثير جائحة فيروس كورونا على فلسطين.

وقد شمل الكتاب عدة مقالات، فالمقالات الأربعة الأولى تتحدث عن التاثير السياسي خلال جائحة فيروس كورونا على فلسطين، حيث يبدأ الكتاب بمقال للدكتور صائب عريقات بعنوان " العلاقات الدولية خلال زمن الكورونا"، يتبعه مقال ثاني بعنوان "تأثير الجائحة على القدس وبيت لحم" للدكتور برنارد سابيلا، أما المقال الثالث فيتحدث خلاله الاستاذ خافيير ابو عيد عن خطط الضم الإسرائيلية في غرب بيت لحم في زمن الكورونا وبالأخص في منطقة كريمزان والمخرور، أما المقال الرابع فهو للدكتورة دلال عريقات بعنوان الانتخابات الاسرائيلية والحكومة الاسرائيلية الجديدة التي تشكلت في زمن الكورونا وتأثيرها على القضية الفلسطينية.

كما وقدم الدكتور فيصل عورتاني مقال بعنوان "نحو استراتيجية اتصال إحصائي أفضل بشأن كوفيد 19" قارن من خلالها احصائيات الاصابات في كل من فلسطين والدول الأخرى، أما المقال السادس للدكتور ماهر ديب فتناول خبرة مستشفى مار يوسف/الفرنساوي في القدس في التعاطي مع الحالات المصابة بفيروس كورونا- كوفيد 19"، كما وشمل الكتاب مقال بعنوان "أثر جائحة كوفيد 19على صناعة السياحة في محافظة بيت لحم" للأستاذ هاني أبو دية، كما وقدمت الاستاذة رندة سنيورة مقال بعنوان "العنف ضد المرأة وفيروس كوفيد 19في فلسطين".

أما السفير عيسى قسيسية فكتب مقال بعنوان " الكنيسة و كوفيد 19"، كما وقدم القس الدكتور متري الراهب مقال بعنوان " الدين في زمن كوفيد 19: تأملات من اللاهوتي المسيحي الفلسطيني"، كما وقدمت الدكتورة فارسين اغابيكيان مقال بعنوان " الاحتلال والفقدان خلال زمن كوفيد19 "، تحدثت فيه عن فقدان ابيها زمن الجائحة.

ومن الجدير بالذكر انه تم اصدار كتاب "الاغلاق المزدوج: فلسطين تحت الاحتلال وتحت جائحة كوفيد 19" أولاً الكترونيا وباللغة الانجليزية، وبإمكان المهتمين بالاطلاع على الكتاب من خلال صفحة ديار ووحدة المفاوضات، كما يمكن تنزيل الكتاب عبر منصة أمازون الدولية كما وتم تسجيل الكتاب في مكتبة الكونغرس ليدخل بذلك في قائمة الكتب العالمية.

يذكر أن هذه هو الاصدار الفلسطيني الأول والذي يتناول الجائحة، ويعد من أوائل الكتب عالمياً، وقد حمل الكتاب اسم الاغلاق المزدوج لخصوصية فلسطين التي تعيش نوعين من الاغلاقات، واحد بفعل الاحتلال الجاشم على صدرها، وثانٍ نتيجة لهذه الجائحة التي بلي بها عالمياً.