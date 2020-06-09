برج إيفل يعيد فتح أبوابه بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر

وطن: أعلنت الشركة المشغلة لبرج إيفل أن هذا المعلم الشهير في باريس، سيعيد فتح أبوابه أمام الزوار في 25 حزيران/يونيو بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر.

وأوضحت أن عدد الزوار سيكون محددا في الباحة والطوابق وسيعتمد اتجاه للتنقل مع صعود عبر السلالم الشرقية ونزول عبر السلالم الغربية. وستبقى القمة مقفلة في الوقت الراهن.

يعيد برج إيفل، أحد أبرز المعالم السياحية في باريس، فتح أبوابه في 25 حزيران/يونيو بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر، كما أفادت الشركة المشغلة لهذا المعلم الشهير الذي أغلق أبوابه في 13 آذار/مارس.

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني: "بعد إغلاق استمر أكثر من ثلاثة أشهر في إطار جائحة كوفيد-19 وهي أطول فترة إغلاق منذ الحرب العالمية الثانية سيعيد برج إيفل فتح أبوابه أمام الجمهور في 25 حزيران/يونيو عند الساعة العاشرة (الساعة الثامنة صباحا ت غ)".

وأوضحت أن عدد الزوار سيكون محددا في الباحة والطوابق وسيعتمد اتجاه للتنقل مع صعود عبر السلالم الشرقية ونزول عبر السلالم الغربية.

وستبقى القمة مقفلة في الوقت الراهن "لتجنب الاكتظاظ في المصاعد المؤدية من الطابق الثاني إلى القمة وهي أصغر مساحة. وستستقبل القمة الزوار مجددا خلال الصيف".

وسيعلن إعادة العمل ببيع البطاقات عبر الإنترنت "قريبا" مع تشجيع الزوار على شراء البطاقات من الموقع المخصص لها.

وبنى غوستاف إيفل برج إيفل، البالغ ارتفاعه 324 مترا، العام 1889 وهو يستقبل نحو سبعة ملايين زائر سنويا.

المصدر/ فرانس24/ أ ف ب