دليل استخدام

كتبت: نداء يونس

للماء الذي في الغيمة

للحب الذي يكتبه هو

للجسد الذي صنع في الغيب

للوقت الذي لا يهتم

للابتسامة الطفلة صباحا

للقش الذي يخرج من فمي في حقل الماء

للطريق ان (اشتهت اليك مزارا)

دليل للنهر

لعري الموجة

لمسافة بين اللهيب والسكن

لضجيج الفراغ

للشعر

للبحر

وللريح.

دليل على كفي

على كتفي

على لغتي

على صمتي؛

النص الذي هو انت

ألتقطه

بشباك مثقوبة.

لا طريق اليك الا .....

اترجم النص بك؛

النقد؛

للزيادة التي هي انت.

الحب؛ الا اذا صار الهامش نصا.. .

مقبرة للعتمة،.

الضوء

قنديل؛

لاعرف وجه الظلام

الذي لا يحمل قنديلا

ليعرفني.

ادخل كتب التفاسير واخرج

الضجيج الذي اراه

لا يسقط من اعلى.

ليس سرا ان تهتز الشجرة؛

عليها ان تكون حذرة في اجابة سؤال واحد:

لماذا!

اعرف ان المسافة وهم

هكذا تعلمني العرافات

وعين الاحفور.

طعم فاسد للايام؛

اخبرتني العتمة.

يتحرك في الوقت كل شئ،

لانه يقف

على رؤوس اصابعه خلف نافذة الحب.