الشاعر الفلسطيني د. عودة عمارنة يفوز بجائزة عالمية للشعر في إيطاليا

وطن: فاز الشاعرالفلسطيني د. عودة عمارنه والمقيم في إيطاليا بالمركز الأول لجائزة الشعر العالمية (أسّاس 2020 ) بنسختها الثامنة والتي تقيمها المؤسسة الصقلّية للثقافة والفنون والعلوم في مدينة ميسينا ، وهي برعاية سامية من جامعة وبلدية مدينة مسينا وبعض من المؤسسات الثقافية في مقاطعة صقلية الإيطالية.

شارك بالمسابقة بأقسامها المختلفة ( الشعر المنظوم والشعر الحر والشعر العامي والقصة القصيرة والشعرالعالمي ) ما يقارب 800 مشارك من إيطاليا ومن عدة دول عربية وأجنبية ، حيث تكونت لجنة التحكيم من 30 شخصية أدبية وأساتذة جامعات ، ويذكر أن د. عمارنه هو العربي الأول الذي يحصل على هذه الجائزة.

لم تتمكن جامعة ميسينا هذا العام من إقامة الحفل في أروقة الجامعة بحضور الفائزين والمكرمين بسبب حالة الطوارئ التي تشهدها إيطاليا ، وقد تم التكريم من خلال الإنترنت عبر تطبيق إكستريم يارد والبث المباشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، حيث قامت الدكتورة فلافيا فيتزاري رئيسة الجائزة وبعض أعضاء لجنة التحكيم بتقديم الفائزين بعد قراءة مبرارات الفوز.

وفي مداخلته شكر الدكتور عمارنة رئيسة الجائزة والقائمين عليها وكل من يدعمها للعام الثامن على التوالي ، وقال يشرفني ويسعدني الحصول على هذه الجائزة المرموقة كأول عربي وسعادتي مضاعفة لأنها بشكل خاص من صقلية أرض الشعراء ، هذا التكريم هو إعتراف بالأدب العربي والأدب الفلسطيني القادر على المساهمة في الثقافة الأنسانية وتحدث عن الدور الفاعل والمهم للثقافة والأدب وخاصة الشعر في بناء الجسور بين الشعوب وفي نشر ثقافة العدل والسلام ، كما أهدى الدكتور عمارنة فوزه لبلده فلسطين ولشعبه الذي يناضل منذ ما يزيد عن 72 من أجل الحرية والإستقلال.

هذا وقد تقدم الإتحاد العام للكتاب والادباء الفلسطينيين بالتهنئة والتبريك لعضو الإتحاد د.عمارنة على هذا الفوز ، وتمنى له الامين العام الشاعر مراد السوداني دوام التقدم والنجاح ومزيدا من الابداع وثمن دوره في نشر الرواية الفلسطينية في إيطاليا ورفع مستوى الوعي بالقضية الفلسطينية من بوابة الادب والإبداع.

يذكر أن الدكتور عمارنة كان قد حصل على جائزتين أدبيتين مرموقتين سابقتين ، الأولى من مدينة نابولي والثانية من مدينة بالمي كما تم تكريمة كشخصية العام 2019 من قبل مؤسسة سيدة الأرض في فلسطين وتحت رعاية الرئيس محمود عباس.