"بوليوود" تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

وطن: أعلن في الهند الاثنين عن تسجيل أول حالة وفاة لأحد العاملين في مجال السينما ببوليوود متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن واجد خان، الذي يعد أحد أبرز ملحني أغاني الرقصات في صناعة السينما في بوليوود، قد توفي الأحد عن عمر ناهز 42 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة "برس ترست أوف إنديا" عن شقيقه قوله إن واجد خان، الذي كان يعاني من مشكلة في الكليتين، توفي في بومباي الأحد بعد إصابته بسكتة قلبية، مضيفا أنه كان مصابا بوباء كوفيد-19.

وقد تسببت أول وفاة في بوليوود مرتبطة بالوباء بصدمة كبرى في هذه الصناعة التي ما زالت متأثرة برحيل عرفان خان وريشي كابور في أبريل الماضي.

ونعى عدد كبير من المشاهير والنجوم الهنود واجد خان، ومن بينهم الممثل والمنتج سلمان خان الذي نشر تغريدة على حسابه الخاص في تويتر قال فيها "سأحبك وأحترمك وأتذكرك وأشتاق إليك دائما كشخص وموهبة"، وفقا لفرانس برس.

أما أسطورة بوليوود أميتاب باتشان فقد عبّر عن "صدمته" لرحيل واجد خان، وأشاد بـ"موهبته المشرقة"، في حين غردت بريانكا شوبرا جوناس قائلة "الأمر الوحيد الذي سأتذكره دائما هو ضحكة واجد... رحلت مبكرا".