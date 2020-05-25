عدوى جديدة بكورنا مصدرها حيوان "المينك"

وطن: قالت وزارة الزراعة الهولندية، يوم الاثنين، إنها اكتشفت ما تعتقد أنها ثاني حالة ينتقل فيها فيروس كورونا المستجد إلى الإنسان بعد مخالطته أحد حيوانات "المينك" المصابة بالفيروس.

وأوردت الوزيرة كارولا شوتن، في رسالة إلى البرلمان، أن المعهد الوطني للصحة يعتقد أن خطر انتقال الفيروس من المينك للإنسان خارج المزارع التي تعيش فيها هذه الحيوانات "لا يذكر".

وفي 26 أبريل الماضي، أعلنت الحكومة اكتشاف إصابة حيوان المينك في مزرعة جنوبي البلاد بالمرض، وهو ما دفع إلى إجراء تحقيق أوسع شمل مثل هذه المزارع التي يربى فيها الحيوان من أجل الحصول على فروه.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة اكتشاف أول حالة لانتقال الفيروس (كوفيد 19) من المينك للإنسان، وسط مخاوف من هذا التطور، حسبما ذكرت "رويترز".

ويقول العلماء إنهم ما زالوا يكتشفون أمورا جديدة بشأن الفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة عالمية أصابت خمسة ملايين ونصف المليون شخص.

وترجح التقديرات في الوقت الحالي أن يكون فيروس كورونا المستجد قد انتقل من الحيوان إلى الإنسان في سوق بمدينة ووهان الصينية.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات مدينة ووهان حظر تناول الحيوانات الغريبة أو صيدها، وحضرت برنامجا للدعم المالي حتى تقنع المزارعين بالعدول عن تربيتها والتحول إلى أنشطة زراعية أخرى.