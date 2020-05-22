السفير طوباسي يقلد عدد من الفنانين وسام السفارة تقديرا لعطائهم من أجل فلسطين

رام الله - وطن: قلد سفير فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، الموسيقار العالمي جلعاد اتزمون والموسيقار اليوناني اليكوس فريتوس وسام السفارة " نجمة الصداقة" على هامش احياء ذاكرة والذكرى 72 لجريمة النكبة حيث شاركا باحيائها بالاشتراك مع الموسيقي الفلسطيني محمد يعقوب الذي انضم لهم عبر الفيديو من رام الله في نشاط موسيقى تضامني مع شعبنا الفلسطيني أقيم بمقر سفارة دولة فلسطين لدى اليونان وتم بثه عبر وسائل التواصل الرقمية والاجتماعية واذيع في عدد من مواقع الإعلام اليوناني.

وقال السفير طوباسي ان "جلعاد اتزمون" المتبرّئ من جنسيته الإسرائيلية هو موسيقار ومؤلف وكاتب سياسي حامل الجنسية البريطانية وهو صديق منذ سنوات عدة لشعبنا الفلسطيني يناضل باعماله الموسيقية والأدبية بالسكسافون والكلارينيت والقلم من أجل قضايا العدالة والمساواة والتقدم بالعالم ومن ضمنها قضية حرية الشعب الفلسطيني لانهاء الاحتلال والاستعمار.

واضاف السفير طوباسي ان جلعاد اتزمون صاحب موقف جريء ومؤمن بقيم وبمبادئ انسانية من أجل مستقبل افضل للبشرية دون اضطهاد او ظلم او استقواء من احد ضد اي احد وله من قضية شعبنا الفلسطيني موقف واضح وصريح يوصف بما قال الموسيقار جلعاد اتزمون هو على لسانه : "أنا فلسطيني ناطق بلغات عدة، ولدت في ما يسمونه "إسرائيل" وفي مرحلة لاحقة من حياتي اكتشفت ان هناك أكاذيب كبرى في الرواية الصهيونية وفي التاريخ "الإسرائيلي"، وأن "إسرائيل" هي دولة لكن فلسطين هي وطن وهو وطن يعود لشعب آخر هو الشعب الفلسطيني، ولهذا تخليت عن جنسيتي "الإسرائيلية" ولا أصنف نفسي الآن كيهودي ولا كإسرائيلي.

غادرت فلسطين بكل بساطة، مع قناعة بأنني لن أعود ثانية ولم أعد حتى الآن . "

وقال السفير طوباسي ان الموسيقار "اليكوس فريتوس" هو صديق يوناني قديم اعرفه منذ وصولي اليونان، صديق مثابر في تضامنه مع قضايا حرية شعبنا و كفاحه ضد الاحتلال ، موسيقار وعازف عود محترف تتلمذ بموسيقى العود مع الموسيقار الفلسطيني سيمون شاهين المقيم بأمريكا واستفاد كثيرا من موسيقى مارسيل خليفه الذي عمل معه لفترات محددة، واضاف السفير طوباسي ان اليكوس فريتوس عضو بالحزب الشيوعي اليوناني ، الحزب الصديق والمثابر في تضامنه الثابت مع حقوق شعبنا منذ عقود طويلة.

وقال السفير مروان طوباسي ان هؤلاء هم مثال الاصدقاء الحقيقين كما الملايين في العالم الذين يقفون الي جانب قضايا الحق والعدل والحرية من خلال اعمالهم الفنية ذات البعد الإنساني التقدمي والذين يتسابقون من أجل تقديم ما يلزم من عمل من أجل قضايا فلسطين و حريتها واضاف السفير خلال تكريمهم "هؤلاء هم الاوفياء نبادلهم المحبة والوفاء" ، ونقل لهم تحيات الأخ الرئيس وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وكل ابناء شعبنا الفلسطيني الذي ما زال منذ ٧٢ عاما يناضل من أجل رفع الظلم التاريخي الذي اوقعته الحركة الصهيونية وحلفائها المحدودين بالشعب الفلسطيني.

بالمقابل شكر الموسيقين اتزمون و فريتوس السفير طوباس على هذا التقليد الذي ينظرون له بتقدير عالي ومميز وطلبوا نقل تحياتهم الكفاحية لكل ابناء الشعب الفلسطيني وقيادته و اكدوا على ان قيم الحرية والعدالة بالعالم حتما ستكون دائما منتصرة.