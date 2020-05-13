بمشاركة الفلسطيني رامي جابر..استئناف العمل لانهاء تصوير آخر مشاهد الفيلم العالمي The misfits

وطن: أعلنت شركة "آر إن جي" بدء استعدادتها لاستئناف العمل في القريب العاجل للانتهاء من تصوير آخر مشاهد فيلم الآكشن والإثارة The misfits، الذي يشارك في بطولته الممثل وبطل سباق "الرالي" في العالم الفلسطيني "رامي جابر".

ويشارك جاب بالفيلم الى جانب عدد كبير من نجوم هوليوود وهم "بيرس بروسنان"، "جيمي تشونغ"، "هيرمون كورفيلد"، "نيك كانون"، "تيم روث"، والنجم السوري سامر المصري، وتدور أحداث الفيلم حول مجرم يجد نفسه متورطا في سرقة كبيرة مع أصحاب نفوذ وأعمدة المافيات.

"رامي جابر" فلسطيني ولد في القدس، وتنقسم اقامته ما بين بلجيكا، وفلندا، بدأ حياته بطلا "للرالي" قبل أن توقع معه شركة "هوليوود" بطولة الفيلم القصير (2hours 2 vegas)، مع نجم هوليوود "وينتورث ميلر"، لينطلق بعدها الى عالم التمثيل في ثلاثة أفلام قصيرة أخرى، ويؤسس مجموعة شركات "آر ان جي" التي اعتمدتها هوليوود للتنفيذ الانتاجي.