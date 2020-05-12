مصر: وفاة الفنان إبراهيم نصر صاحب برنامج "الكاميرا الخفية"

وطن: أعلن نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، وفاة الفنان إبراهيم نصر، أشهر من قدم برامج المقالب، من خلال برنامجه الشهير "الكاميرا الخفية".

وتوفي الفنان المصري فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 70 عاما، ويتم الآن تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ثم تتجه أسرة الفنان الكبير الراحل لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

يذكر أن الفنان الكبير إبراهيم نصر له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وله مشاركات تليفزيونية وسينمائية مهمة أبرزها "شمس الزناتى"، مع الزعيم عادل إمام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية