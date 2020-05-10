الكمنجاتي تُغني "حلم وتلال" تعبيراً عن تضامن الفلسطينيين مع جميع شعوب العالم

رام الله-وطن: أنتجت جمعية الكمنجاتي الموسيقية أغنية للتعبير عن الواقع الذي يعيشه العالم والشعب الفلسطيني بشكل خاص في ظل أزمة وباء الكورونا، من خلال الغناء والعزف الجماعي من المنازل.

الأغنية التي حملت اسم "حلم وتلال" من كلمات الشاعر الفلسطيني طارق عسراوي، ألحان وتوزيع موسيقي وإشراف عام اياد ستيتي، شارك في الغناء والعزف العديد من الموسيقيون من فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا وإسبانيا برشلونة أصدقاء وموسيقيين وطلبة من جمعية الكمنجاتي من خلال هواتفهم المحمولة الخاصة في منازلهم.

وجاءت فكرة الأغنية للتعبير عن تضامن الفلسطينيين مع جميع شعوب العالم باختلافاتهم في العرق واللون والمعتقدات، في ظل الأزمة الحالية وتوقف الحياة الطبيعية للحدّ من إنتشار الوباء والموت.

وقالت الكمنجاتي إن هذا الكوكب يحتضن كافة شعوب العالم في سهوله وجباله وتلاله، الا أن بلاءنا نحن الفلسطينون، إنما هو وباءان، الكورونا من جهة ووباء الإحتلال من جهة أخرى، والذي يواصل نشاطاته الإستيطانية في أرضنا ويستمر في إعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين ويعرضهم للخطر، ويستمر في سياسية هدم المنازل والقتل وسرقة الأراضي وإقتلاع الأشجار. وسنبقى متسلحين بالعزيمة والإرادة من أجل نيّل حريتنا وعودتنا الى ديارنا وتحرير أسرانا، فحبنا لأرضنا المعطرة برائحة الفل والياسمين أكبر من جميع هذه الأوبئة القاتلة. نحن ننتمي لجميع الناس في هذا العالم ونبرق لهم رسالة حب وانتماء.