لأول مرة منذ 115 عاما.. مترو نيويورك يوقف رحلاته بسبب كورونا

وطن: أوقفت شبكة المترو في مدينة نيويورك، يوم الأربعاء، رحلاتها الليليلة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق الخدمة قبل 115 عاما.

ويواصل المترو رحلاته في العادة، على مدار 24 ساعة، لأجل تأمين التنقل بين أرجاء المدينة العملاقة، لكن الشبكة توقفت عدة ساعات لأجل القيام بأعمال تعقيم، في إطار الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن خدمة المترو توقفت بين الواحدة والخامسة صباحا في مدينة نيويورك التي تعد أكثر تأثرا بالوباء في الولايات المتحدة.

وأورد المصدر، أن نيويورك من أكثر المدن الأميركية اعتمادا على المترو والمواصلات العامة، ولذلك، فإن هذه الرحلات ضرورية جدا لعودة الحياة إلى ما كانت عليها قبل الوباء.

وقال رئيس هيئة المواصلات في المدينة، باتريك فويي، "نحن في لحظة غير مسبوقة من تاريخ مدينتنا"، مضيفا أن هذا القرار جرى اتخاذه من باب الحرص على سلامة الركاب والموظفين والصحة العامة.

وانطلقت الخدمة سنة 1905، وظلت تعمل طيلة ساعات اليوم منذ ذلك الحين، وكانت تدر أرباحا مهمة على الشركات الخاصة التي تسيرها في تلك الفترة.

وشكلت خطوط المترو شريان المدينة، وأتاحت نقل عمال المصانع والميناء، ولم تهدأ الحركة حتى جاء وباء كورونا الذي أدخل العالم بأسره في حالة غير مسبوقة من الشلل والاضطراب.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من مليون و244 ألف إصابة بفيروس كورونا؛ توفي منهم أكثر من 72 ألفا، بينما تماثلت 202 ألف حالة للشفاء.