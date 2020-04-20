اللجنة الدائمة للثقافة العربية توافق على تأجيل فعاليات بيت لحم 2020

وطن: وافقت اللجنة الدائمة للثقافة العربية على طلب دولة فلسطين بتنفيذ فعاليات بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020 في العام 2021 والتوصية بذلك إلى وزراء الثقافة العرب في مؤتمرهم القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي اللجنة من مختلف الدول العربية، عبر منصة إلكترونية افتراضية نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – ألكسو.

وأكد جاد عزت الغزاوي وكيل وزارة الثقافة نائب رئيس اللجنة الدائمة للثقافة العربية أن وزارة الثقافة الفلسطينية لن تستسلم للظروف الراهنة المتمثلة بجائحة كورونا، وأنها ستقوم بكل ما هو ممكن للإحتفاء ببيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020 دون انتقاص وعلى النحو المأمول، مضيفاً أن الأشقاء العرب تفهموا الطلب الفلسطيني بكل ايجابية متقدما بالشكر لهم جميعاً وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية التي وافقت على تأجيل إربد عاصمة الثقافة العربية 2021 لتصبح في العام 2022 .

وقد تناول الاجتماع العديد من المواضع الثقافية العربية المشتركة لا سيما الخطط الطارئة المطلوبة للتخفيف من انعكاسات جائحة كرونا المتفشية في دول العالم، حيث أشاد مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" محمد ولد أعمر بإجراءات وزارة الثقافة الفلسطينية والتي وصفها بالهامّة والشّاملة حيث تضمنت أمسيات وندوات حيّة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وإطلاق المسابقات الإبداعية والفنية لمختلف الأعمار، بالاضافة إلى اقامة المعارض التشكيلية الافتراضية، ما شكل حالة ثقافية نشطة وثرية.

يذكر أن ولد اعمر قد قام بتعميم المبادرة الفلسطينية على الدّول العربية إلى جانب مبادرات عربية أخرى.



