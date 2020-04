وفاة مخرج ورسام "توم وجيري"

وطن: توفي، الرسام الأمريكي-التشيكي جين ديتش، مخرج سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة "توم وجيري"، والحائز جائزة الأوسكار، عن عمر ناهز 95 عاما، بشقته في مدينة براغ التشيكية.

وقال الناشر التشيكي، بيتر هيمل، لوكالة "أسوشيتد برس" إن ديتش توفي "بشكل مفاجئ" ليلة الخميس الماضي، في شقته بحي ليتل كوارتر في براغ، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وأخرج جين، واسمه الكامل، يوجين ميريل ديتش، 13 حلقة من كارتون الأطفال الشهير "توم وجيري" وبعضا من حلقات سلسلة "بوباي" الكرتونية أيضا.

وعمل جين كرسام في شركة طيران أمريكا الشمالية قبل أن يتم تجنيده بالجيش ويتم تدريبه على الطيران الحربي.

وبعد خروجه لأسباب صحية، استقر الرسام في براغ عام 1959 وانطلقت مسيرته المهنية.

فاز فيلمه Munro بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير في عام 1960. وتم ترشيحه أيضا للحصول على نفس الجائزة مرتين في عام 1964، من خلال الفيلمين: How to avoid friendship، وHere is Nudnik.

وفي وقت سابق، أنشأ سلسلة Tom Terrific، في حين تم ترشيح الفيلم القصير Sidney’s Family Tree، الذي شارك في إنتاجه، لجائزة الأوسكار في عام 1958.

وترك جين بوفاته، أسرة مكونة من زوجته وثلاثة من أبنائه من زوجته الأولى، وجميعم رسامو كاريكاتير.

وسارع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة محبي سلسلة "توم وجيري" لمشاركة التعازي والتعبير عن قيمة عمله بالنسبة لهم.

المصدر: (ديلي ميل)