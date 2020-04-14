"اختراق للعقل العربي وتطبيع" دعوات لمقاطعة مسلسل على قناة "MBC" السعودية

رام الله-وطن: عرضت قناة "MBC" السعودية، إعلاناً ترويجياً، لمسلسل "أم هارون" المنتظر بثه على القناة في شهر رمضان، ما خلق حالة من الاستنكار والاتهام للمسلسل والقناة الإعلامية التي تنتجه وتبثه بالتضليل والتطبيع.

والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة الفهد المملوكة للفنانة حياة الفهد وشركة جرناس المملوكة للإماراتي أحمد الجسمي وكلاهما منتج منفذ لصالح MBC، تؤدي فيه الفنانة الكويتية حياة الفهد دور البطولة (أم هارون)، يسلّط الضوء على مأساة هذه المرأة المنبوذة اجتماعيا بسبب ديانتها "اليهودية"!

ولاقى المسلسل الذي وصف بأنه "تطبيعي" وتارة أخرى بأنه محاولة "لاختراق العقل العربي"، استنكاراً عربياً واسعاً، بتركيزه على أن الصراع العربي الإسرائيلي، هو صراع ديني! الأمر الذي وصف بالتضليل، لتجاهله أسس الصراع العلمية بين دولة الاحتلال ممثلة بالحركة الصهيونية (الغربية) التي استغلت واستخدمت الديانة "اليهودية" لتجييش اليهود حول العالم لاحتلال فلسطين وتهجير شعبها وخلق عداءات وحروب مع الدول العربية، وبث المؤمرات وإيمانها بالتوسّع والعدوان ضد الأراضي العربية، حيث أن "إسرائيل" إلى الآن لم ترسم حدودها!

ويختلق المسلسل قصصاً وأحداثاً عاطفية لتسهيل فكرته السياسية الأساسية للتطبيع. مع تجاهله تماماً أن الديانة اليهودية هي ضحية الأولى للحركة الصهيونية، باعتبارها مكوّن تاريخي وثقافي ساهم بتشكيل ثقافة المنطقة، ويجمعها مع باقي الأديان الأخرى إرث مشترك امتد لآلاف السنين، قبل ان تقوم الحركة الصهيونية بشق حالة التسامح. والمسؤولية عن كل ما نشأ في المنطقة العربية من صراعات ومأسي، وجميعها تعود إلى ما بعد نشأة الحركة الصهيونية واحتلال فلسطين، وليس بناءً على ديانة أو عرق، كما يحاول المسلسل أن أي يروجه له.

ما يظهر أن اختيار فنانة كويتية (أم هارون) لتقدّم مظلومية اليهود في الكويت هي من صور التطبيع المضللة. والغريب في الأمر أن بطلة المسلسل التي تشارك القناة السعودية بإنتاج المسلسل بالشراكة مع القناة السعودية، لم تخف عنصريتها ضد الوافدين داعية إلى ترحيلهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد في الكويت.

ولاقى عرض المسلسل الكثير حملات النقد، لاتهامه بالتطبيع، وباختراق الوعي العربي، حيث دعا مركز "حكاية وطن فلسطين" المؤسسات والنقابات والحملات المناهضة للتطبيع بتحرك واسع ضد مسلسل "أم هارون" باعتباره محاولة خبيثة لاختراق المجتمع العربي والخليجي عبر بوابة الدراما.

وأكد المركز أنه تابع مركز حكاية وطن فلسطين عبر وسائل الإعلام ، الإعلان الترويجي للمسلسل المقرر عرضه على قناة الـmbc خلال شهر رمضان المقبل، مهيبا بوسائل الإعلام والقنوات الفضائية بعدم عرضه والترويج له.

وأكد المركز في بيان وصل وطن، أن تاريخ اليهود تاريخ حاضر وواضح ولن ينجح من يقف خلف هذا المسلسل في تزييف وقائع التاريخ.

ودعا البيان، قناة الـmbc للتخلي عن سياسية الترويج للتطبيع والاستجابة لمطالب الشعوب الرافضة له، فكل المحاولات التي تسعى لقَبول المحتل بيننا ستبوء بالفشل طالما أنه جاثمٌ على أرض عربية إسلامية مقدسة.

داعياً الأحرار أفراداً ومؤسسات للمشاركة في الحملة الإعلامية التي أطلقها المركز ضد مسلسل "أم هارون" والتغريد على وسم (#ضد_التطبيع) ووسم (#ضد_مسلسل_إم_هارون).

وفي بيان أصدره تجمع "اتحرّك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع مع إسرائيل" في الأردن، اتهم فيه صناع مسلسل "أم هارون" بالتطبيع مع دولة الاحتلال، وأشار إلى أن أحداث المسلسل "تتمحور حول الدعوة إلى التعايش مع العدو الصهيوني، وذلك من خلال طرحه للقضية علي أنها قضية ذات طابع ديني، حيث يتم فيه تمييع الصراع مع العدو؛ أحداث المسلسل هي احداث حقيقية عن توظيف اليهود العرب في المخطط الصهيوني وهجرة اليهود من الدول عربية خصوصا الخليج العربي، ام جان “ام هارون” عملت قابلة في البحرين لمدة 40 عاما، وهي يهودية كانت تعيش هناك ومن ثم توجهت إلى "إسرائيل" وأكملت حياتها كمواطنة صهيونية هناك، وهذا المسلسل يدعو للتعايش مع اليهود العرب منهم الذين اصبحوا من أهم العوامل التي يعتمد عليها الاحتلال في شرعنة وجوده في المنطقة".

وأضاف البيان "نأمل أن يتم تجريم تلك الممثلة المذكورة ومقاضاتها من قبل السلطات الكويتيه لقيامها بخرق معايير المقاطعة، فالموقف الرسمي الكويتي كما الشعبي هو موقف مُشرِّف تجاه القضايا العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة، ورافض لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني".