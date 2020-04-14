صدور كتاب "صدى القيد" لأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات بالطبعة الإيطالية

وطن: صدر حديثا باللغة الايطالية ترجمة لكتاب "صدى القيد" للقائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، صادر عن دار النشر Edizioni Clandesine قدمت له الأسيرة القيادية خالدة جرار.

الكتاب بطبعته الإيطالية من إعداد الاتحاد الديمقراطي العربي الفلسطيني بإيطاليا UDAP والصحفي ستيفانو ماورو، وعدد الصفحات 176 حجم متوسط ، وسيكون بسعر رمزي (12 يورو). ويأتي إطلاق الطبعة الإيطالية تزامناً مع أسبوع الأسير الفلسطيني.

وعَبّر الاتحاد عن شكره الخاص لدار الفارابي في بيروت، ورسام الكاركتير التقدمي كارلوس لطوف لتعاونهم في خدمة إطلاق الطبعة، مؤكداً أن ريع هذا الكتاب ستخصص لدعم صمود الأسرى.

تجدر الإشارة، أن الاتحاد الديمقراطي العربي الفلسطيني بإيطاليا الذي قام بإعداد الطبعة، هو جمعية ثقافية سياسية تسعى إلى نشر الفكر اليساري الديمقراطي التقدمي والتعريف بالقضايا العربية والدولية وخاصة القضية الفلسطينية.

كما أن ستيفانو ماورو هو صحفي خبير بقضايا الشرق الاوسط والمغرب والحركات الجهادية، وصدر له عدة كتب أبرزها كتاب بعنوان( الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 2018).