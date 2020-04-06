وفاة العالم المصري البارز سامي شوشة بعد إصابته بفيروس "كورونا"

وطن: قالت رئيسة الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع انجلترا، مرفت خليل، إن البروفسير المصري الكبير سامي شوشة توفي في لندن بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت خليل أن الطبيب المصري توفي بعد معركة استمرت أسبوعين مع المرض، عن عمر يناهز 79 عاما، حيث كان استشاريا في علم أمراض الأنسجة وزميلا باحثا في مستشفى تشارينج كروس وكلية إمبريال كوليدج للطب بلندن.

وأشارت إلى أن العالم المصري توفي يوم الجمعة الماضي، وترك الطبيب المصري خلفه ابنتان وزوجته.

المصدر: RT