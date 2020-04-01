الاسرى داخل سجن عوفر لوطن:قررنا التصعيد واغلاق الاقسام لعدم جدية الاحتلال لمواجهة كورونا داخل السجن

وطن: اكد الاسرى داخل سجن عوفر لوطن، انهم قرروا التصعيد واغلاق الاقسام في السجن.

واوضح الاسرى ان قرارهم اغلاق الاقسام بسبب عدم جدية الاحتلال في مواجهة فايروس كورونا داخل المعتقل.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تأكد إصابة أحد الأسرى المحررين بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19)، والذي خرج من معتقل عوفر قبل يومين؛ بعد ان خالط الأسرى وتحديداً في قسم (14) المعبار؛ وهو قسم يضم أسرى موقوفين جدد، وعددهم (36) أسيراً وقد مكث مع الأسرى مدة (12) يوماً.

وقال رئيس نادي الاسير قدورة فارس لوطن ان الاسرى قرروا اغلاق الاقسام في سجن النقب، وكذلك اغلقوا قسم 14 في سجن عوفر، ومن المؤكد ان يغلقوا كافة الاقسام في خطوة اولية وطبيعية.

واكد فارس ان هناك حالة قلق عامة تسود كل سجون الاحتلال، ومن المرجح ان يذهب الاسرى باتحاه اغلاق كل السجون، بعد ان تسبب الاعلان عن اصابة اسير محرر بفايروس كورونا حالة توتر وقلق.

ولفت فارس الى ان ادارة سجون الاحتلال تتجاهل القيام باي اجراءات لمواجهة الفايروس في السجون، مشيرا الى ان احد الاسرى الذين خالطوا الاسير المحرر المصاب، تم نقله من قسم 14 الى قسم اخر، وبعد نقله طلبوا الاسرى من ادارة السجون بعزل الشاب بعد ان اخبرهم انه خالط الاسير، لكن ادارة السجون رفضت، ما اضطر الاسرى الى وضع الاسير في غرفة صغيرة خاصة.

واوضح فارس ان الاسرى يتخذون اجراءات الوقاية بشكل منفرد، داعيا الى الضغط غلى اسرئيل للتعامل بشفافية مع موضوع الاسرى، والتوقف عن الاعتقالات والاقتحامات.