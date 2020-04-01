صندوق ووقفية القدس يقدم 3000 طرد غذائي لمحافظة القدس

رام الله- وطن: صرح رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب رشيد المصري أنه تم تخصيص 3000 طرد غذائي بشكل أولي للمساهمة بتلبية احتياجات محافظة القدس من خلال منصة التكافل الاجتماعي مدد التي أطلقها صندوق ووقفية القدس بالشراكة مع محافظة القدس.

وقال المصري: "إننا اليوم نواجه وضعا خطيرا ومحتم علينا التصرف كعائلة واحدة حماية لمجتمعنا ولشعبنا الفلسطيني".

وأضاف، أن أي مساهمات تقدم في هذا الظرف هي من باب الواجب الوطني والديني، ودعا المصري جميع رجال الأعمال في الداخل والخارج لتقديم المساهمات تجسيدا لمبادئ التراحم والتكافل.

يذكر أن مؤسسة منيب وإنجلا المصري تتبرع سنويا لصندوق ووقفية القدس بمليون دولار وقد ساهمت في دعم عشرات المشاريع التنموية بمدينة القدس .