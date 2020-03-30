22 دولة لم يدخلها فيروس "كورونا"

وطن: ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية انه لم يعد في العالم حاليا سوى 22 دولة لم تسجل فيها بعد أي إصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي أصاب مئات الآلاف وأودى بحياة الكثيرين وأجبر دولا على اتخاذ تدابير غير مسبوقة.

وقالت الصحيفة، إن أول هذه الدول التي لم تسجل فيها إصابات بالفيروس هي اليمن، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 30 مليون نسمة، ويعد أكبر دولة من حيث عدد السكان لم تسجل فيها أي إصابة بـ"كورونا"، أما ثاني أكبر دولة لم تسجل فيها أي إصابات فهي كوريا الشمالية، التي يقدر عدد سكانها بحوالي 25 مليون نسمة، وأيضا مالاوي التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا بعد.

وهذه قائمة الدول والبلدان التي لم ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد:

إفريقيا: ملاوي، وبوروندي، وجنوب السودان، وسيراليون، وبوتسوانا، وليسوتو، وجزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي.

آسيا: واليمن، وكوريا الشمالية، وطاجيكستان، وتركمانستان.

أوقيانوسيا: جزر سليمان، وفانواتو، وساموا، وكيريباتي، وميكرونيزيا، وتونغا، وجزر مارشال، وبالاو، وتوفالو، وناورو.