المعهد الوطني للموسيقى يتبع أسلوب التعليم عن بعد في ظل وباء كورونا

وطن: بسبب الأزمة العالمية ( وباء كورونا) التي تعصف بالمنطقة والعالم وتأثيرها المباشر على التعليم الاكاديمي في العالم، وايمانا منه بأهمية العملية التعليمية، اتبع معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى أسلوب التعليم عن بعد – التعليم الالكتروني في هذا الظرف الصعب، وذلك لضمان استمرارية العملية التعليمية في جميع فروع المعهد: القدس وغزة ورام لله وبيت لحم ونابلس.

يستخدم المعهد حاليا برنامجي Zoom و Skype للحصص الفردية بما يشمل التدريبات الموسيقية، وموقع Aurelia لتعليم المواد النظرية (مهارات موسيقية) لتفعيل التعليم الالكتروني المباشر بين الأستاذ والطالب. اضافة لجملة من المواقع الألكترونية المتخصصة بالموسيقى ، والتي تساعد أبنائنا وبناتنا للاستفادة من المحتوى المتوفر بها سواء في معرفتهم أو ثقافتهم أو مهاراتهم حول الموسيقي الشرقية والموسيقى الغربية وموسيقى الجاز وغيرها.

يذكر أن التعليم عن بعد يساعد على خلق فرصه للتعليم في الحالات التي يُصعب بها تنفيذ التعليم التقليديّ؛ وذلك لانه لا يتقيد بمنطقةٍ جغرافيّةٍ محددة، كما أنّه يُسهّل عمليّة التعلّم للطلاب والموظفين الذين يواجهون مشاكل المسافات.

يؤكد معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى بان الموسيقى هي أحد الادوات الهامة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني بكافة اطيافه، كاداة تعليمية وترفيهية واجتماعية، ويؤكد على استمراريته بتقديم الانماط المختلفة من الموسيقي برغم هذا الظرف الصعب، وسيستمر بتعليمه لطلابه في كافة ارجاء الوطن، فالموسيقي لاتتاثر بالجغرافيا والمكان، فلسطين اعتادت على هذا النوع من الظروف القاهرة وهذا يرجع الى مرورها بحروب وانتفاضات وثورات مكنتها من القدرة على تحمل واجتياز المراحل المثقلة بالصعوبات بنجاح مستفيدة من التجارب الصعبة لتعلمها الاستمرارية والنهوض من جديد بافكار جديدة وبمجتمع اكثر صحيا وانفتاحا.