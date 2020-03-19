النباتات في الأمثال الشعبية الفلسطينية

وطن- خالد حسين

نجح الاحتلال الإسرائيلي إلى حد ما؛ في تغيير العديد من معالم الجغرافية على الأرض الفلسطينية، واستطاع تدمير العديد من القرى الفلسطينية واقتلاع جزءٍ كبير من أبنائها وتهجيرهم من قراهم، لكنه لم ينجح في طمس تاريخنا وجذورنا الممتدة منذ آلاف السنين، ولم يستطع اقتلاع نباتاتنا واعشابنا وأشجارنا في هذه الأرض المباركة.

ويعدُّ عمل الفلسطيني من خلال التاريخ الشفويّ أحد الرّوافد المهمّة في التاريخ الإنساني، للحفاظ على جذوره وحكايته من خلال كتابة تاريخه وتسجيل المعلومات التاريخية عبر الأمثال الشعبية الفلسطينية والتي هي جزءٌ مهم من تراثنا الأصيل، التي تعبّرُ عن نمط وأسلوب حياة ظلّ يتوارثه الأجداد عبر السنين وانتقل من جيلٍ إلى جيل.

وحملت هذه الأمثال الشعبية معانٍ ودلالات عميقة وتجارب متنوعة للأجداد والتي لم تقتصر على القضايا الاجتماعية فحسب؛ بل تعدتها إلى المناخ والتنبؤات الجوية المستمدة من ملاحظة الطبيعة والمعرفة الجغرافية المناخية والزراعية، إضافة إلى ارتباطهم بالأرض وعلاقتهم بالنباتات والأشجار، ومع الوقت؛ استمدت هذه الأمثال الشعبية صيرورتها من خلال ارتباطها الوثيق بمفردات الحياة اليومية التي يعيشها الفلسطيني على أرضه، ومن هذه الأمثال التي ارتبطت بالنباتات:

علقــــة زريــــق بالعُلِّيـــــق

يقول المثل الشعبي الفلسطيني " فلان زي العُلِّيـــــقة " أي فلان شخص سيء ومزعج ولصيق جدا كالظل، يهوى النميمة والكذب لدرجة تشبيهه بالعُلِّيـــــق الذي له أشواك مؤذية، كما يقول المثل الشعبي الفلسطيني "علقة واوي بعليقة " و(الواوي) وهو ابن آوى على الرغم من وصفه بأنه حيوان ماكر وذو دهاء، الا أنه دخل بين شجيرات العُلِّيـــــق بحثا عن طريدته، لكنه علق هناك ووقع في أزمة ولا يستطيع الخروج، وكما يقول المثل الشعبي الفلسطيني أيضا " علقة زريق بالعليق" مثل طائر ابو زريق الذي يأكل فراخ الطيور من الأعشاش عادة، لكنه ولسوء حظه دخل إلى وسط العُلِّيـــــق؛ ولم يستطع الخروج منها لكثافة الشوك فيها.

ويقولون في سوريا " كرمال الورد يشرب العُلِّيـــــق". ويحكى في مصر " لأجل الورد ينسقى العُلِّيـــــق". وفي فلسطين " ع حجة الورد بيشرب العُلِّيـــــق. " وفي تونس "على خاطر الورد نسقى العُلِّيـــــق". ويُضرب هذا المثل الشعبي لمن يصبر ويتحمل الأمور الصعبة والعوائق والأزمات التي تحصل معه؛ مقابل الصبر والنفس الطويل للحصول على أمور جيدة أخرى.

يعدُّ تــوت العُلِّيـــــق شجراً شوكياً ينتج حبات صغيرة مستديرة من الفاكهة اللذيذة، وهي ثمار شجرة العليق الشبيهة بالزهور، ويعتبر تــوت العُلِّيـــــق من أشهى أنواع الثمار التي يمكن تناولها؛ حيث أن مذاقها حلو وحامض لاذع في نفس الوقت. وتؤكل ثمرات تــوت العُلِّيـــــق طازجة أو مصنعة على هيئة مربى. ومن خلال الدراسات؛ تبين بأن تــوت العُلِّيـــــق له العديد من الفوائد الصحية حيث يحتوي على المواد المضادة للأكسدة، ويمكنهُ أن يمنع الإصابة ببعض الأمراض. كما يساعد الجسم على تحسين الحالة الصحية بشكل عام. ويتم تحضير شاي العُلِّيـــــق منذ القدم حيث يحضر الشاي من أوراق النبات، ويستخدم لمكافحة نزلات البرد والتقرحات والتهاب الحلق.

شو يشبــــع الجمــــل من التيفـــــاف؟

من المعروف أن الجِمال من الحيوانات العشبية آكلة العشب، وبما انها تعتبر من الكائنات ضخمة الحجم وبالتالي قد لا يكفيها أن تشبع من الأكل المتواصل، فكيف بنبتة التيفاف الخفيفة أن تشبعها لذلك؛ ستبقى الجِمال تلتهم التيفاف دون أن يمتلئ بطنها بها، ولعل المثل هذا يُقصد منه الإنسان قبل الحيوان، فالإنسان الطماع الجشع الذي لا يعرف القناعة، ولا يرضى بالقليل الموجود المتاح أمامه، ويستخدم كافة الأساليب المشروعة وغير المشروعة لجمع المال ولو تطلب ذلك الإضرار بالناس أو حرمانهم من أرزاقهم، ولكنه في الواقع سلوك نفسي مرضي غير سوي يضر بصاحبه دائما.

والتيفــــاف او الجعضيض نبات حولي، قائم، مغطى بوبر يصل ارتفاعه إلى متر تقريبا، وأوراقه بسيطة مفصصة، وحافتها مسننة، الأزهار تتجمع في نورات هامية لونها اصفر عند تفتحها، البذور مزودة بمظلة ريشية تساعد على حملها إلى مسافات بعيدة بواسطة الرياح، وللنبات عصارة لينية بيضاء ويحوي لبناً في أنسجته، تسيل عند جرحه. ويوجد النبات في الأماكن الرطبة الظليلة والمحمية .

ما معنى المثل الشعبي عُـــمـــــر الدريهمه؟

قِصَرُ عمر نبتة (الدريهمه) جعلها مثلا شعبيا كثير الاستخدام على ألسنة الكبار وعلى الأخص من يعرف هذه النبتة جيداً.

تتشكل الحكومات عادة من عدد من الوزراء وعلى رأسهم رئيس وزراء من أجل تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين والقرارات، وأحيانا تفشل الحكومة في القيام بدورها، الأمر الذي يجعلها في مهب الريح بعد صدور قرارٍ رئاسيٍ أو ملكيٍ بحلها وتشكيل غيرها، ويكون عمر هذه الحكومة قصيراً جداً، فيقول المثل حكومة فلان مثل (عمر الدريهمه)

كما يطلق على الكسب غير المشروع والغنى السريع مجهول المصدر؛ مال فلان مثل (عمر الدريهمه)، ويقول المثل أيضا (المال اللي بتجيبه الريح بتاخذه الزوابع ) اي يعني المال اللي يأتي بدون جهد يذهب وينفق بسرعة كبيرة.

ويطلق أيضا على بعض صداقات المصالح، والتي هي أسوأ العلاقات بين الأشخاص والأصدقاء وربما الأقارب والتي تتسم بالدهاء؛ لأنها تنطوي على خداع الشخص الآخر بعبارات ممزوجة بالشكر والمديح والثناء في المناسبات أثناء حضوره وفي غيابه، لكنها سرعان ما تنتهي بالمكر والخداع والانكشاف أمام المجتمع، لذا قالوا صداقة فلان مثل (عمر الدريهمه)

والدريهمه نبتة ربيعية تنضج ثمارها الدراهمية الشكل في أواخر آذار، وتنتهي في العشر الأوائل من نيسان، ويمكن مشاهدتها في جبال الأرياف الفلسطينية في الربيع . الدريهمه نبات يشبه اليانسون يؤكل أعلاه (الزهرة)، والتي تتكون من أقراص تشبه النقود، والجذر يشبه الجزر يقشّر ويؤكل.

كما تتواجد هذه النبتة الرائعة المذاق في المناطق العالية ذات الحظ الأوفر من المخزون المائي، الأمر الذي يطيل في عمر هذه النبتة، ويتيح لها إنبات براعم جديدة وأزهار جديدة تنتهي الى ثمار تمتدُ الى أواخر نيسان نتيجة الدعم المائي، ولكن لا تتواجد بكثرة في الأواخر (النيسانية)، حيث يصبح طعمها مرا وملمسها لزجاً ومليئاً بالحشرات، وتراها منكمشة على نفسها وإن كان مظهرها الخارجي غضٌ طريٌ يستهوي التناول.

خاص بآفاق البيئة والتنمية