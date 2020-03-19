تأجيل مهرجان كان السينمائي بسبب "كورونا"

وطن: أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي، اليوم الخميس، تأجيل المهرجان من مايو/أيار حتى نهاية يونيو/ حزيران.

وقال إدارة المهرجان في بيان على موقعه الرسمي، إنه "يجري بحث عدة مواعيد جديدة بينها نهاية شهر يونيو أو بداية يوليو القادم".

وكان المهرجان السينمائي السنوي، وهو أحد أضخم المهرجانات في العالم، سيقام في جنوب فرنسا من 12 وحتى 23 مايو المقبل.

وأضافت الإدارة أنه "بمجرد أن تسمح تطورات الوضع الصحي الفرنسي والدولي لنا بإقامة المهرجان، سوف نعلن عن قرارنا بعد استشارة الحكومة الفرنسية وضيوف المهرجان الأجانب وصانعي الأفلام وجميع شركاؤنا في المهرجان".

(سبوتنيك)