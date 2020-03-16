مركز "شمس" يصدر ورقة موقف بمناسبة يوم المرأة العالمي

رام الله- وطن: يتقدم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالتهنئة والتبريك من نساء العالم عموماً والنساء الفلسطينيات في الوطن والشتات خصوصاَ لحلول الثامن من أذار – يوم المرأة العالمي. في هذه المناسبة يؤكد مركز "شمس" على أهمية أن تتكاتف وتتواصل الجهود الوطنية الرسمية والمدنية والمجتمعية بهدف إنصاف المرأة الفلسطينية ومحورة وتكثيف حضورها في المشهد الفلسطيني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفكرياً وحقوقياً، على درب العدالة والمساواة التي يؤمن بها ويناضل لأجلها مركز "شمس" وتخليقاً لسردية نشعر بالرضا أن ترويها الأجيال عنّا. ضمن هذه الجهود يقدم مركز "شمس" لجمهوره من المواطنين/ات ورقة موقف مكثفة حول واقع أوضاع النساء الفلسطينيات ورؤيته لإصلاح هذا الواقع والأدوات المطلوبة في نظرية التغيير التي يتبناها، وصولاً لوطن حر لنساء حرة وشعب من الأحرار.

مقدمة

يُنظر للمواطنة على أنها الوعاء الحقوقي لقيم الديمقراطية ومرتكزاتها، على الرغم من أن صيرورتها جاءت نتاج تفاعلات سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة. استطاعت المواطنة أن تتكثف على شكل بوتقة تنصهر فيها كل التناقضات المجتمعية وتعلي المساحات المشتركة.

وفي حين بلغ عدد النساء الفلسطينيات 2.51 مليون من إجمالي عدد السكان حتى منتصف عام 2020، بنسبة تصل إلى 49%، وفي الوقت الذي وصلت فيه نسبة الطالبات الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 60% من مجموع الطلبة الملتحقين، وبالرغم من تلك المقاربة أو التفوق إلا أنه نسبة النساء المشاركات في سوق العمل 18% من مجمل النساء في سن العمل والتي لم تتغير منذ العام 2015 وحتى اليوم، ولا زالت النساء الفلسطينيات يعانين مشاكل متعاظمة تنطلق من كونهن نساء وتمييز واضطهاد على أساس الجنس والنوع الاجتماعي عبر كافة المجالات، يرافق هذا العنف سياسة إخراس يمارسها المجتمع الذكوري ضدهن، ويستند فيها على معززات ثقافية قامعة للنساء وتتعامل معهن كحالة ثابتة من حقوق الرجال ومساحة خاصة للذكورة لا ينبغي انتهاكها أو الاقتراب منها والتعدي عليها، الجذور الثقافية تستند على معززات قوية للغاية هي العادات والتقاليد والعرف المجتمعي والايدولوجيا الدينية والثقافة العنيفة التي تدافع عن العنف وتدعمه وتبرر له وتلوم الضحية سواء في الحيز الواقعي أو عبر الفضاء الرقمي.

هذا السير نحو المجهول وترسيخ الاضطهاد في الوعي والممارسة الجمعية وتدمير الذات، يأتي على الرغم من توقيع فلسطين على جملة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" التي بقيت غير نافذة ولم يجري نشرها بل وتعرضت إلى حملة تشويه منظمة وتم مهاجمة المؤسسات الداعمة لحقوق النساء بحجج واهية تستند على نظريات مؤامرتية وتنطلق من حالة تقوقع على الذات، هذه الخطابات من الكراهية ضد المنظمات المدنية مثلت حالة انسحاب خطيرة للعنف الذي يقع على النساء وخطاب الكراهية والتمييز الذي يعانين منه إلى حقل المؤسسات المدنية الداعمة لحقوقهن من قبل حملات ممنهجة قادتها مراكز القوى التقليدية والرجعية والمحافظة العابرة للأحزاب.

في ظل هذا السياق المعقد وشديد الخطورة، والقاهر للنساء والفتيات، والذي يلقي بظلاله على المجتمع ككل، ينبغي لنا أن نتمسك بالأمل وأن نعزز قناعاتنا أكثر فأكثر بالاعتماد المتبادل بين حقوق الإنسان وحقوق النساء، وبين حرية الإنسان وحرية الأوطان، وبين تمكين النساء والتنمية المستدامة، وبين صحة النساء وصحة الأطفال نواة المجتمع، وأن نرتكز على الجهود التقدمية التكاتفية كحائط تصدي ونظرية تغيير.

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