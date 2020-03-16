صندوق القدس ومديرية التربية وجامعة القدس يطلقون منصة القدس للتعليم عن بعد لطلبة الثانوية العامة والمدارس المقدسية

رام الله- وطن: وقعت اليوم اتفاقية ثلاثية بين مديرية التربية والتعليم بمدينة القدس ممثلة بمديرها سمير جبريل وجامعة القدس ممثلة برئيسها أ.د عماد أبو كشك وصندوق ووقفية القدس ممثلا بمديره التنفيذي طاهر الديسي اتفاقية شراكة لبناء وإطلاق منصة إلكترونية للتعليم عن بعد لخدمة الطلبة المقدسيين في المدارس المقدسية بشكل عام وطلبة الثانوية العامة بشكل خاص .

وتنص الاتفاقية على توفير هذه المنصة وبدء تحميل المحتوى التعليم عليها خلال عشرة أيام كحد أقصى لتكون جاهزة لخدمة الطلبة وإثرائهم.

من جهته صرح مدير التربية والتعليم بمدينة القدس سمير جبريل أنه وتماشيا مع توجيهات وزارة التربية والتعليم واحتياجات التعليم بمدينة القدس بدأت طواقم المديرية العمل لبناء نظام مرن ومتقدم لربط الطلبة بمدارس واساتذهم خاصة في حالة الطوارئ التي نعيشها حيث تطورت هذه الجهود بالمساندة التي قدمها صندوق ووقفية القدس والخبرات التي قدمتها جامعة القدس لنبدأ العمل بشكل فوري على توفير هذه المنصة .

وأضاف جبريل أن رؤية المديرية لا تتوقف عند مواجهة الأزمة الحالية وإنماء سيتم بناء نظام متكامل ضمن رؤية استراتيجية ليكون التعليم عن بعد مكون أساسي وفعال للعملية التعليمية بمدينة القدس .

وتحدث أ.د عماد ابو كشك عن تجربة جامعة القدس بإطلاق منصتها في فترة قياسبة وإنجاز أكثر من 1000 محاضرة في اليوم الأول بنسبة تفاعل عالية جدا من الطلبة الأمر الذي كان له بالغ الأثر في استمرار واستقرار العملية التعليمية في الجامعة .

وأكد الدكتور أبو كشك استعداد الجامعة لتوفير كل إمكانياتها لخدمة التعليم بمدينة القدس وتوفير الخدمات المطلوبة للطلبة المقدسيين .

من جهته، صرح المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس طاهر الديسي أن صندوق ووقفية القدس قد أنجز إعداد خطة مساندة للجهود المبذولة من قبل محافظة القدس ولجان الطوارئ لمكافحة فايروس كورونا ومن بينها سبل دعم انتظام العملية التعليمية بمدينة القدس واستثمار توقف الدوام المدرسي بإثراء الطلبة وتعزيز قدراتهم .

وأضاف الديسي بأن صندوق ووقفية القدس على تواصل دائم مع مديرية التربية والتعليم لضمان تحقيق الهدف منوها تم الإطلاع على أكثر من نظام الكتروني قبل اعتماد جامعة القدس التي وفرت أفضل الخيارات من خلال خبرائها .

ونوه الديسي أن المنصة ستتضمن قسم خاص لطلبة الثانوية العامة لتوفير المواد التعليمية على منصة تفاعلية لتهيئة الطلبة بمدينة القدس بأفضل صورة ممكنة وستكون متاحة لكافة المدارس المقدسية وفي المرحلة الثانية ستشمل المنصة كافة المراحل التعليمية.