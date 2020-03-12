REFORM تناقش كتاب "عزازيل"

وطن: نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM جلسة نقاش ادبي لرواية عزازيل للكاتب المصري يوسف زيدان، وذلك ضمن انشطة المركز الثقافي الذي تنفذه المؤسسة في مخيم بلاطة وعدد من المخيمات الفلسطينية، بهدف تطوير قدرات المشاركين الشباب في المشروع على التحليل والنقد. بحضور ومشاركة عدد من المستفيدين من المشروع والنشطاء الشباب في مخيم بلاطة وذلك في مكتب اللجنة الشعبية.

حيث تدور احداث الرواية في القرن الخامس الميلادي ما بين صعيد مصر والإسكندرية وشمال سوريا، وهي ترجمة لمجموعة لفائف مكتوبة باللغة السريانية وجدت في سوريا بالقرب من حلب.

ناقش الحضور أهمية الرواية في فهم التراث العربي الإسلامي وان هذا الفهم لا يجب ان يكون بعيدا عن المرحلة المسيحية، وان اي عمل فكري تاريخي يقف فقط عند حدود عند ظهور الإسلام لا يفهم منه شي، الا إذا كان مشترك حسب وصف زيدان. من جهة أخرى سلط الحضور على الابداع في الرواية وقوة اللغة.

كما ناقش الحضور أهمية قراءة التاريخ في ضوء تسليط الضوء على الواقع الحالي الذي نعيشه إذا أردنا فهمه، لما فيه من الحكم والعبر ولما للتاريخ من أهمية في ميزان الأمم، وان قراءة التاريخ استشراق للمستقبل، ويمكنك من الوقوف على التجارب الصحيحة، كما وناقش الحضور الحركات الدينية والسياسية والعلاقات الجدلية بينهما من خلال شخصية الرواية هيبا.

يأتي هذا اللقاء ضمن مشروع "بلا قيود"، في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والذي يهدف الى تعزيز المشاركة المجتمعية للفئات المهمشة، وتطوير سياسات عامة مستجيبة لاحتياجات الشباب سيما النساء، وتعزيز التعاون بين المجموعات الشبابية والمؤسسات القاعدية في المناطق المصنفة ج ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتطوير الأدلة والنظم الداخلية لتلك المؤسسات لترسيخ مبادئ الحكم الرشيد بهدف زيادة التماسك الاجتماعي والثقافي بين المكونات المجتمعة المختلفة، في إطار بناء هوية فلسطينية جامعة.