صيادون يقتلون الزرافة البيضاء الوحيدة في العالم

وطن: قتل صيادون غير شرعيين الزرافة البيضاء الوحيدة الموجودة في كينيا مع صغيرها في محمية في شرق البلاد وفق ما أعلنت عنه جمعية بيئية محلية الثلاثاء. وهذه الزرافة هي من الحيوانات النادرة جدا، إذ لم يُبلّغ عن مشاهدتها في أي مكان آخر في العالم.

وعثر على جثتي الزرافتين البيضاوين "هيكلين عظميين بعدما قتلهما صيادون غير شرعيين" في محمية في غاريسا في شرق كينيا.

بعد مقتل الزرافة الأم وصغيرها، لم يبق إلا زرافة ذَكَر بيضاء واحدة، وهو صغير الزرافة الوحيد الذي بقي حيا بعدما نفوق أمه وأخيه، وفق ما جاء في بيان صادر عن جمعية " إشاكبيني هيرولا" المحلية التي تدير المحميّة.

وقال مدير الجمعية محمد أحمد النور "نحن الجمعية الوحيدة في العالم التي تعمل على الحفاظ على الزرافة البيضاء"، مضيفا أن "هذه الجريمة هي ضربة قوية في وجه التدابير التي اتخذها المجتمع للحفاظ على الأنواع النادرة، ودعوة إلى اليقظة من أجل الدعم المستمر لجهود الحماية".

وأثارت هذه الزرافة البيضاء اهتماما كبيرا في العام 2017 عندما شوهدت للمرة الأولى في المحمية الكينية وعندما وضعت صغيرَين اثنين. ويعود لون الزرافات الناصع البياض إلى حالة وراثية نادرة جدا تسمى "الابيضاض" ناتجة عن نقص الخلايا الصبغية وهي شائعة خصوصا لدى بعض النمور البيضاء.