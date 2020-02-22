عسّاف يفتتح برنامج "صناع الأمل" في دبي ويطلق أغنية جديدة

وطن: أطلق الفنان الفلسطيني محمد عساف أحدث أغانيه باللهجة العراقية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

عام حافل ينتظر عساف، والذي بدأه بحلف فني كبير في مسرح المجاز في الشارقة، أمام آلاف المعجبين وقدم من خلاله مجموعة من أعماله الفنية الخاصة به وأخرى لفنانين ونجوم مشهورين.

كما أحيا الفنان عساف حفل إفتتاح "برنامج صناع الأمل 2020"، في دبي في العشرين من شباط الجاري، وذلك بالتزامن مع الاغنية الجديدة "شهالحلاوة" والتي قدمها باللهجة العراقية، وحصدت مئات آلاف المشاهدات بعد ساعات على إطلاقها في موقع موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

والأغنية حملت توقيع أسماء لامعة في مجال الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي، خصوصا بعد النجاح الكبير للعملين السابقين الذي طرحهما محققا من خلالهما انتشاراً واسعا في العالم العربي من خلال أغنية "مكانك خالي" و"بصراحة" على كافة المتاجر الإلكترونية.

وتضاف هذه الأغنية إلى مسيرة التألق والنجاح باللهجة العراقية بعد أن أعاد تجربته في الغناء مع الشاعر رامي العبودي والملحن علي صابر والموزع الموسيقي عثمان عبود.

وعن هذا الحضور في المحيط العربي قال عساف إنه "من حق المشاهد العربي أينما تواجد أن يكون له مكان خاص لدى كل فنان"، مشيراً إلى أن "الشعب العراقي يستحق تقديم أعمال فنية بلهجته، التي تمتد إلى آلاف السنين".

وتابع عساف قائلاً، إن اللهجة العراقية تشكل مدرسة مهمة، ومرتبطة بصدقية المشاعر والأحاسيس، وليس من السهل على الفنان أن يغنيها"، مستذكراً بهذا المجال عمالقة النجوم الذين انتشرت أعمالهم من المحيط إلى الخليج.