الإمارات تعلن غرة الأشهر الإسلامية

وطن: توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في الإمارات إبراهيم الجروان، أن يولد هلال شهر رمضان لعام 2020 مع غروب الشمس ليوم الخميس 23 نيسان/أبريل المقبل.

وأشار الجروان، إلى أن "الهلال سيكون مع غروب الشمس على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربي، ويختفي بعد غروب الشمس بـ20 دقيقة، وتتحسن ظروف الرؤية البصرية في المناطق الغربية من الجزيرة العربية وفرصة رصده قائمة ليكون الجمعة 24 نيسان/ أبريل غرة شهر رمضان".

وقال: "هلال شهر رجب، سيولد الأحد المقبل الموافق 23 شباط/ فبراير، بعد غروب شمس، وسيكون يوم الاثنين مع مغيب الشمس على ارتفاع 8 درجات، ويمكث بعد غروب الشمس 43 دقيقة، وتكون فرصة مشاهدته ممكنة، وعليه يكون الثلاثاء الموافق 25شباط/ فبراير، غرة شهر رجب".

وتابع: "وفقا للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر شعبان سيولد الثلاثاء 24 اذار/مارس 2020، وسيمكث بعد غروب الشمس 5 دقائق، فتتعذر رؤيته لعدم توافر عوامل الرؤية البصرية، وعليه يكون الخميس 26اذار/ مارس غرة شهر شعبان".

وأشار إلى أن هلال شهر شوال سيولد الجمعة 22 مايو ويشاهد السبت ليكون الأحد 24 ايار/مايو غرة شوال، فيما سيكون ذي الحجة الأربعاء 22 ايار/يوليو، ويوافق الجمعة 31 تموز/ يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

المصدر: الإمارات اليوم