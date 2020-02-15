مغترب لبناني قصد الدكاكين والملاحم والصيدليات في بلدته وسدد الديون المستحقة على الناس من دون علم أصحابها وعاد إلى استراليا

وطن: في لفتة إنسانية فارقة، وفي ظل الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، قام رجل أعمال لبناني مقيم في أستراليا بزيارة منطقة "شماليّة"، وقام بتسديد ديون أهالي بلدته لدى "الملاحم" و"الدكاكين" و"الصيدليات" بتكتم شديد ومن دون علم أصحاب الديون.

وأثارت هذه المبادرة، التي احتفت بها وسائل إعلام لبنانية، دهشة الأهالي الذين اعتبروها لفتة إنسانية تظهر المعدن الأصيل للبناني برغم غربته.