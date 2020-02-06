منح الآباء إجازة مدفوعة الأجر لمدة 7 أشهر في فنلندا

وطن: أعلنت الحكومة الفنلندية، أمس الأربعاء، عن خطة لمنح الآباء الجدد إجازة مدفوعة الأجر لمدة 7 أشهر، مثل التي تمنح للأمهات من أجل رعاية أطفالهم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت الحكومة التي تقودها سانا مارين، أصغر رئيسة وزراء في تاريخ البلاد، أنه بموجب هذه الخطة الجديدة سيتم منح الأمهات والآباء الجدد هذه الإجازة المدفوعة بالتبادل.

وستمنح الخطة أيضا الحق للنساء الحوامل في الحصول على شهر إجازة، قبل موعد الولادة المحدد.

وأكدت أن "هذا الإصلاح الجذري"، يهدف إلى تعزيز المساواة بين الآباء والأمهات، وزيادة معدلات المواليد بعد أن انخفض عددهم بنحو الخمس بين عامي 2010 و2018.

من جهتها، قالت وزيرة الصحة الفلندية، أينو كايسا بيكونين، إن هذه الخطة "قد تساهم في التقليل من خطر الطلاق، لأنها ستضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الزوجين بالمساواة".

وأشارت بيكونين، إلى أن السويد وآيسلندا شهدتا زيادة في معدلات المواليد بعد منح الآباء مزيدا من الإجازات.

المصدر: " ديلي ميل" البريطانية