وطن للأنباء: نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" جزءا من مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن التي صدرت بعنوان "عديني يا أمريكا" قبل صدورها، وتتناول روايته عن فترته الرئاسية بين عامي 2021 و2025

وقال بايدن عن موقفه من دولة الاحتلال خلال الحرب: "لن أندم أبدا على وقوفي إلى جانب إسرائيل في أعقاب السابع من أكتوبر، ولن أتفق أبدا مع أولئك الذين يقولون إن علينا التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها وحماية شعبها".

ووجه نصيحة إلى الإسرائيليين قائلا: "آمل أن تستفيق إسرائيل، إن أيام القادة الأمريكيين أمثالي المدافعين المتحمسين عن إسرائيل حتى النخاع توشك على الانتهاء، وآمل أن يقبل الإسرائيليون حق الفلسطينيين في العيش في وطنهم الخاص".

ووجه حديثه إلى الفلسطينيين قائلا: "آمل أن يستفيق الفلسطينيون أيضا، ابتعدوا عن حماس واقبلوا حق إسرائيل في الوجود بأمان وسلام، وأدعو الله أن يستفيق الجانبان ويدركا حكمة حل الدولتين، فهو السبيل الوحيد الذي يضمن للإسرائيليين والفلسطينيين معا الأمن والأمان والسلام".

وتطرق إلى علاقته بنتنياهو مقارنا إياه بالرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب قائلا: "يمتلك نتنياهو نزعات شبيهة بنزعات ترمب، تشمل التلاعب بالحقيقة وعدم الاكتراث بتطويع المؤسسات الديمقراطية لخدمة مصالحه الشخصية".

وأشار إلى قراره في مايو 2024 بتعليق شحنة قنابل تزن 2000 رطل إلى دولة الاحتلال قائلا: "كان الغضب سريعا، سواء من المدافعين عن إسرائيل أو من أولئك الذين انتقدوا كل ما كنا نفعله لدعم إسرائيل بطرق أخرى، كانت المساحة الوسطى ضيقة للغاية".