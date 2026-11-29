وطن للأنباء: أصدر مركز "صدى سوشل" تقريراً بحثياً جديداً حول الظواهر المستحدثة في الفضاء الرقمي التي فاقمت من معاناة الفتيات والنساء في قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع "تساند" الذي يسعى إلى تعزيز قدرة النساء على مواجهة العنف والابتزاز والاضطهاد بأشكاله المختلفة، وتضمن البحث دراسة واقع الانتهاكات الرقمية القائمة على النوع الاجتماعي في بيئات النزوح.

لم تقتصر معاناة النازحين في قطاع غزة على البحث عن سبل البقاء والنجاة، في ظل حرب الإبادة المستمرة والنزوح القسري، بل امتدت لتصل الفضاء الرقمي، إذ برزت ظواهر وممارسات مستحدثة، تُثقل كاهل الفتيات والنساء بأعباء نفسية واجتماعية إضافية، أبرزها العنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي، لا سيما مع التواجد المكثف للنازحات على المنصات الاجتماعية، وشبكة الإنترنت، في محاولة لتأمين الاحتياجات الأساسية والبحث عن المساعدات الإغاثية، والتواصل مع العائلة، ومتابعة الأخبار، وغيرها من الأهداف التي تُجبرهن على الاعتماد على الإنترنت.

فتُبين نتائج البيانات الكيفية والكمية التي جمعها مركز "صدى سوشل" عبر تنظيم جلسة بؤرية معمقة، ضمت عدداً من الناشطات والصحفيات في قطاع غزة، ومن خلال استبيان استهدف عينة بلغت 152 مستجيبة من الفتيات والنساء، أن 69% من المستجيبات أجمعن على أن ظاهرة العنف الرقمي والابتزاز ضد الفتيات والنساء منتشرة بشكل كبير جداً في غزة، وهذه النسبة تُشير إلى أن القضية خرجت من كونها حادثاً فردياً، إلى ظاهرة مجتمعية.

14% من النساء تعرضن شخصياً للعنف الرقمي أو الابتزاز

كما أفادت 14% من المستجيبات بأنهن تعرضن شخصيًا للعنف الرقمي أو الابتزاز، في حين أكدت 24% تعرض أحد المقربين منهن لهذه الممارسات، في المقابل، أفادت 54% بعدم تعرضهن لأي نوع من التهديد، بينما فضلت 7% عدم الإجابة، وهو ما قد يشير إلى الحرج الاجتماعي المرتبط بـالتبليغ عن هذه الحالات.

للعنف الرقمي أشكال متعددة

ارتدى العنف الرقمي أشكالاً وأثواباً متعددة، اعتمد فيها مباشرةً على استغلال الحاجة للأمان والغذاء والسفر، تمثلت في "الابتزاز المالي المبني على الهشاشة الاقتصادية، الانتهاكات والقرصنة التقنية فاستحوذت سرقة البيانات والاختراقات على المركز الأول، بنسبة 40%، كأبرز الممارسات الشائعة التي تواجهها النساء في الفضاء الرقمي، فيما جاء التتبع الرقمي بنسبة 8%، وانتهاك الخصوصية الرقمية والاجتماعية في بيئة النزوح، فكانت نسبة انتحال الشخصية 16%، من الأنماط الأكثر انتشاراً، والعنف الرقمي المبني على المحتوى السياسي والاجتماعي" .

ما المنصات التي يفضلها الجناة والمبتزون؟

يفضل الجناة والمبتزون المنصات الرقمية، التي تضمن لهم الإفلات من العقاب وصعوبة الملاحقة القانونية، والتحكم في الضحايا، فمثلاً حظي تطبيق "فيسبوك" على أعلى معدل لحالات العنف الرقمي والابتزاز بنسبة 40%، ويتم استغلال الميزات التجارية لإنشاء إعلانات ممولة تبدو رسمية، ولكن هي في الحقيقة روابط وهمية، تهدف إلى اختراق الحسابات في "انستغرام"، أما "تيك توك" فيُستخدم كأداة ضغط اجتماعي، ومن خلال "واتساب" يتم جمع أرقام الفتيات والنساء، من مجموعات الأخبار، ثم التواصل معهن غالبًا من أرقام دولية وهمية، فيما يتيح "تلغرام" إنشاء حسابات دون إظهار رقم الهاتف، عدا عن ميزة الرسائل ذاتية التدمير، ومنع تصوير الشاشة، مما يجعل تتبع هوية المبتز الحقيقية أمراً شبه مستحيل.

عوامل غذّت ظاهرة العنف الرقمي والابتزاز في ظل الإبادة

وترجع نسب وأشكال الانتهاكات الإلكترونية إلى مجموعة من العوامل الذي تغذى عليها شبح العنف الرقمي، مثل شلل المنظومة التنفيذية واستهداف الأجهزة الأمنية، تغول المنظومة العشائرية على حساب سيادة القانون، ضعف استجابة المؤسسات الأهلية والنسوية، الانهيار الاقتصادي وانسداد الأفق المالي لدى الشباب كدافع للاسترزاق غير المشروع، الابتزاز المقرون بالحاجة.

وتخضع الفتيات لمجموعة تخوفات من تبعات التبليغ عن الانتهاكات الرقمية، تجعلها تفضل الصمت على مواجهة العوائق المتمثلة بنسبة 60% بالخوف من الوصمة الاجتماعية وثقافة لوم الضحية، و50% الخوف من التعرض للعنف، و24% الخوف من انتقام المبتز، وتصعيد حدة التهديد، و22% من انعدام الثقة في سرية وجدوى الإجراءات الرسمية والأمنية.

الآثار النفسية والاجتماعية التي يخطها العنف الرقمي

وتواجه الفتيات آثاراً وانعكاسات مركبة للعنف الرقمي، فتتجلى الأثار النفسية في اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب الحاد، حيث تعيش الضحية حالة رعب وترقب دائم لا ينقطع، إذ يتقاطع التهديد الرقمي مع صدمات الفقد والنزوح القسري، مما يقود إلى نوبات قلق وعزلة نفسية تامة عن محيطهن.

إضافة إلى جلد الذات والشعور بالعار قسراً، وكذلك تنامي الأفكار والسلوكيات الانتحارية، في ظل انسداد الأفق الميداني، وغياب بيئات الاستماع الآمنة، والخوف الشديد من الوصمة الاجتماعية.

أما الآثار الاجتماعية، تظهر في تصدع العلاقات العائلية، وتحول البيئة المنزلية أحياناً إلى مكان للمساءلة والعقاب بدلاً من الاحتواء، كما يؤثر العنف الرقمي سلباً على فرصهن المستقبلية في التعليم، أو العمل، أو بناء علاقات زوجية مستقرة، ناهيك عن العزلة الاجتماعية القسرية، فتلجأ بعض العائلات إلى سحب الهواتف المحمولة وحبس الفتاة في الخيمة أو حرمانها من حقوقها الأساسية في التعليم والعمل، مما يحول الحماية إلى عقوبة قاسية ومضاعفة تعزل الضحية، بدلاً من ردع الجاني.

خيارات الضحايا في مواجهة الابتزاز

و يتسم واقع الاستجابة للعنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي والابتزاز الإلكتروني في قطاع غزة بالتعقيد والقصور الهيكلي فبينما تتسارع وتيرة الجرائم الرقمية، تعتمد آليات الحماية الحالية على قنوات نظامية وأهلية محدودة، تواجه تحديات استثنائية ترتبط بالواقع السياسي والاقتصادي والبنيوي للقطاع.

وفي السياق شهدت نتائج الاستبيان تباينًا واضحًا في الآراء حول خطوات التعامل مع العنف الرقمي والابتزاز الإلكتروني، فـ71% من المستجيبات، ترى إبلاغ العائلة كأهم خطوة، تلتها التوجه إلى المباحث العامة ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بنسبة 32%، خيار التواصل مع مؤسسة نسوية أو حقوقية حظي بنسبة 20%، وحل اللجوء للجان المجتمعية أو المخاتير في المرتبة الأخيرة بنسبة 11%.

5 فجوات رئيسية تعيق حماية النساء في قطاع غزة

تفتقر 59% من المستجيبات للمهارات التقنية الأساسية لحماية حساباتهن، بينما تجهل 26% بالإجراءات القانونية والحقوق الرقمية المتاحة، أما فيما يتعلق بالمنظومة القضائية فهناك فجوة تشريعية وقانونية، إذ تعتمد على قوانين قديمة تفتقر للنصوص الرادعة للجرائم المستحدثة، وتمنع اتخاذ تدابير وقائية سريعة قبل انتهاء التحقيقات، إلى جانب الفجوات البنيوية والإجرائية، حيث يعيق شح الوقود والمركبات عمل الجهات الأمنية، وتُعطى الأولوية لقضايا جنائية أخرى، مما يرسخ سياسة الإفلات من العقاب.

هذا وتخشى 55% من الضحايا من تسرب تفاصيل قضاياهن وغياب السرية، مما يدفعهن للصمت والانعزال أو الرضوخ للمبتز خوفاً من لوم المجتمع، مع وجود فجوة في الدعم النفسي والاجتماعي، بحيث يقتصر التعامل الرسمي على الجانب الأمني فقط، في ظل غياب مسارات الإحالة الآمنة لتقديم الدعم النفسي الطارئ للضحايا.

تحديات الأدلة الرقمية والتبليغ للمنصات

وعلى صعيد الملاحقة التقنية، تصطدم جهود حماية الضحايا بإشكاليات مركبة، تتعلق بسلامة الأدلة الرقمية وآليات التبليغ، فعلى الرغم من الأهمية القانونية لحفظ السياق الكامل للمحادثات ونسخ روابط الحسابات المسيئة، إلا أن حالة الذعر والخوف من الفضيحة تدفع العديد من الفتيات والنساء إلى حذف المحتوى او إتلاف هواتفهن، مما يؤدي عملياً إلى إلى غياب البيئة القانونية اللازمة لملاحقة الجناة.

وبالتوازي مع ذلك، فإن ثمة فجوة تقنية تبرز في استجابة شركات التواصل الاجتماعي، حيث تتفاوت فعالية الإبلاغ بين المنصات الخوارزمية مثل "فيسبوك وتيك توك" التي تتجاوب نسبياً بناء على زخم البلاغات، وبين التطبيقات المشفرة مثل "واتساب، وتليغرام"، التي توفر بيئة آمنة للمبتزين لصعوبة مراقبتها، وتتعقد هذه المنظومة بفعل فشل خوارزميات المراجعة في استيعاب اللهجات المحلية وتلميحات الوصم الثقافي، وبطء الإجراءات البيروقراطية مقارنة بسرعة الانتشار الفيروسي للمحتوى في مجتمع غزة المترابط، فضلاً عن تخوف الضحايا من إرسال وثائق رسمية لإثبات هويتهن خشية انتهاك خصوصيتهن.