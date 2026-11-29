وطن للأنباء: شاركت جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا – فلسطين في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية (AGA) وورشة بناء القدرات المخصصة لجمعيات المرضى، التي نظمها الاتحاد الدولي للثلاسيميا (TIF) في العاصمة اليونانية أثينا، خلال الفترة من 20 إلى 22 تشرين الثاني 2026، بمشاركة ممثلين عن جمعيات المرضى من مختلف أنحاء العالم.

ومثّل الجمعية في هذه اللقاءات كل من الدكتورة أمل داود، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للثلاسيميا ونائب رئيسة مجلس إدارة الجمعية، والسيدة جهاد أبو غوش، العضو المصوّت في الاتحاد والأمين العام لمجلس إدارة الجمعية، والعضو المؤسس في الشبكة العربية لجمعيات الثلاسيميا (TATAF)، والمحامي عسكر الخطيب، العضو المصوّت عن المرضى في الاتحاد.

وتكتسب المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية أهمية خاصة باعتبارها إحدى المحطات الأساسية في منظومة الحوكمة في الاتحاد، حيث تتيح لأعضاء الجمعية العمومية مراجعة التقارير الإدارية والمالية، ومناقشة الأنشطة والتوجهات الاستراتيجية والأولويات المستقبلية، بما يعزز الشفافية وتطوير عمل الاتحاد.

كما أتاحت ورشة بناء القدرات، التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز مهارات جمعيات المرضى في القيادة والتخطيط المؤسسي والمناصرة، إلى جانب مناقشة مستجدات علاج الثلاسيميا ووامراض اعتلال خضاب الدم، وجودة الرعاية الصحية، والابتكارات الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم المرضى وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وفي إطار مشاركتها، حضرت الجمعية أيضاً اجتماع المنتدى العربي لجمعيات الثلاسيميا (TATAF)، الذي عُقد بمشاركة الجمعيات الأعضاء والمؤسسين، وشهد استعراض ومناقشة أنشطة المنتدى، والخطط المستقبلية لنشاطاتها وبحضور ممثلين ممن تمكنوا من المشاركة والسفر من فلسطين ولبنان والاردن ومصر والعراق والسعودية.

وشكّلت هذه المشاركة منصة مهمة لإيصال صوت مرضى الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي في فلسطين، وتسليط الضوء بشكل خاص على الأوضاع الإنسانية والصحية الكارثية التي يواجهها المرضى في قطاع غزة، في ظل تدمير واستهداف المستشفيات والكوادر الطبية، والنقص الحاد في وحدات الدم والغذاء، وغياب أدوية إزالة الحديد، وما يترتب على ذلك من تحديات خطيرة تهدد استمرارية العلاج والحياة.

وتؤكد الجمعية أهمية استمرار حضورها الفاعل في المحافل الدولية والإقليمية، وتعزيز شراكاتها مع الاتحاد الدولي للثلاسيميا والشبكة العربية وجمعيات المرضى حول العالم، من أجل حشد المناصرة والدعم، والدفاع عن حق المرضى في فلسطين في الحصول على العلاج والرعاية الصحية الآمنة والمستمرة.